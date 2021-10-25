السودان لحظة بلحظة: عسكريون يسيطرون على السلطة واعتقال وزراء المكون المدني

قالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية اعتقلت عددا من الوزراء وأعضاء في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يأتي هذا في أوج تصاعد للأزمة السياسية في البلاد بين العسكريين والمدنيين الذين يتشاركون بالحكم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من سدة الحكم في أبريل/نيسان 2019.

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