يسود الترقب في الشارع السوداني، بعد خروج مظاهرات حاشدة تنادي بالحكم المدني يوم الخميس، واعتصام في وسط الخرطوم منذ نحو أسبوع يدعو الجيش لتسلم السلطة.
السودان لحظة بلحظة: عسكريون يسيطرون على السلطة واعتقال وزراء المكون المدني
25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202112:35 PM (مكة المكرمة)
قالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية اعتقلت عددا من الوزراء وأعضاء في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
يأتي هذا في أوج تصاعد للأزمة السياسية في البلاد بين العسكريين والمدنيين الذين يتشاركون بالحكم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من سدة الحكم في أبريل/نيسان 2019.
آخر التطورات
- الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا: نؤيد إجراءات الجيش وننحاز لمطالب الشعب السوداني.
- الأمين السياسي للمجلس الأعلى للبجا يعلن تأييده لإجراءات الجيش ويقول إنه انحاز لمطالب الشعب السوداني.
- الخارجية البريطانية: هناك خطر متزايد من احتمال تدهور الوضع سريع الخرطوم وأماكن أخرى.
- وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية تطلق الرصاص الحي على متظاهرين رافضين للانقلاب أمام مقر القيادة العامة للجيش وسقوط مصابين.
- وزارة الإعلام السودانية: جموع الشعب الرافضة للانقلاب العسكري تتحدى الرصاص وتصل إلى محيط القيادة العامة.
- وزارة الإعلام السودانية: عشرات الآلاف من الشعب السوداني تستجيب لنداء رئيس الوزراء وتنزل للشوارع دفاعا عن الثورة ورفضاً للانقلاب العسكري.
- لجنة أطباء السودان: إصابة 12 شخصا جراء إطلاق النار على المتظاهرين في محيط القيادة العامة بالخرطوم.
- نقابة أطباء السودان تدعو الكوادر الطبية للتوجه إلى مستشفيات قرب القيادة العامة لعلاج مصابي التظاهرات.
- بيان لمكتب رئيس الوزراء السوداني: قوة عسكرية اختطفت حمدوك وزوجته فجرا واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
- بيان لمكتب رئيس الوزراء السوداني: القوات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقادة سياسيين.
- بيان لمكتب رئيس الوزراء السوداني: ندعو الشعب للتظاهر واستخدام الوسائل السلمية لاستعادة ثورته من أي مختطف.
- تجمع المهنيين السودانيين: نناشد لجان المقاومة والقوى الثورية والمهنية والسياسية للتراص والخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس.
- تجمع المهنيين السودانيين: نناشد الجميع استمرار العصيان المدني والإضراب الكامل حتى هزيمة الانقلابيين وصولًا لما يستحقه شعبنا.
- تجمع المهنيين السودانيين: الانقلابيون يروجون أن هدفهم تصحيح مسار الثورة بينما هو قطع للطريق أمام ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018.
- عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع: البرهان سيسقط وعلى شرفاء الجيش الانحياز للشعب السوداني ولمدنية الدولة.
- عضو المجلس السيادي محمد التعايشي: الانقلاب خيانة وأدعو أبناء الشعب السوداني إلى المقاومة السلمية.
- وزارة الخارجية الألمانية: يجب أن تنتهي محاولة الانقلاب على الفور وأن تحترم إرادة الشعب السوداني.
- التلفزيون السوداني: بيان مرتقب لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد قليل.
- بعثة الأمم المتحدة بالسودان: الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة.
- المبعوث البريطاني للسودان: أي خطوة لاعتقال أعضاء الحكومة ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني.
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية لرويترز: ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفض الانقلاب.
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: قوة من الجيش اقتادت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب.
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: ندعو الشعب السوداني لوقف مساعي الجيش عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد.
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: القوات العسكرية التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني داخل منزله تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب.
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: قوة عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز موظفين.
- مدير تلفزيون السودان: أتينا لخدمة بلادنا لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي تقوده سلطة مدنية ولن نقبل بغير ذلك.
- مدير تلفزيون السودان: سنبقى ملتزمين بخيارات شعبنا الرافضة للانقلابات العسكرية بكل أشكالها.
- حمدوك في رسالة من إقامته الجبرية: أطالب السودانيين بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
- مكتب الولايات المتحدة للشؤون الأفريقية: قلقون إزاء تقارير عن استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان.
- رويترز عن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان: نشعر بقلق من تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان.
- مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي: ندعو الشركاء والدول الإقليمية لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها.
- مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي: نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان.
- مراسل الجزيرة: الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في محطة سراج في أم درمان
- وسائل إعلام سودانية: قوات أمنية تطوق مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان
- حزب المؤتمر السوداني: ندعو قوى الثورة والشعب السوداني إلى مقاومة الانقلاب العسكري والخروج إلى الشوارع فوراً
- نقابة أطباء السودان تعلن الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة بعد حملة اعتقال مسؤولين
- حزب الأمة القومي السوداني: ندين بأقوى العبارات الانقلاب والاعتقالات التي تجري وهي محاولة انقلابية أيا كانت المبررات
- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية
- قوة عسكرية تعتقل فيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء السوداني ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر
- حزب الأمة القومي: ندين بأقوى العبارات الاعتقالات والانقلابات وهي تشكل انتهاكا للوثيقة الدستورية.
- حزب البعث السوداني: اعتقال قادة في الحزب ضمن حملة اعتقالات قامت بها القوات الأمنية فجر اليوم.
المصدر : الجزيرة مباشر