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الأخبار|السودان

ابنة وزير الصناعة السوداني توثق لحظة اعتقاله (صور)

لحظة اعتقال وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ (مواقع التواصل)
25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202103:37 PM (مكة المكرمة)

وثقت ابنة وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ لحظة اعتقاله من قبل قوة عسكرية من منزله.

ونشرت الابنة شيماء على حسابها على فيسبوك صورا من واقعة الاعتقال التي حدثت فجر اليوم الإثنين.

 

وظهر في الصور المنشورة الوزير السوداني محاطا برجال يرتدون زيا مدنيا ويحمل أحدهم سلاحا آليا.

والشيخ واحد  ضمن وزراء وسياسيين طالتهم سلسلة اعتقالات سبقت إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة ومجلس الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ من بين المعتقلين رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وأعضاء المكون المدني للائتلاف الحاكم (إعلان الحرية والتغيير).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد.

وخرج آلاف السودانيين منذ الصباح في الشوارع تنديدا بما اعتبروه “انقلابا عسكريا”.

وأعلنت لجنة اطباء السودان إصابة 12 شخصا جراء إطلاق النار على المتظاهرين في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم حتى ظهر اليوم.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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Published On 25/10/2021
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