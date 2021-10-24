صلصة طماطم تتسبب بكارثة مرورية في تركيا..ما القصة (فيديو)

في واقعة غريبة، أدى انسكاب معجون (صلصة) طماطم من داخل إحدى الشاحنات على طريق سريع غربي تركيا إلى مصرع شخص وإصابة 10 آخرون.

واصطدمت 18 مركبة، السبت، على طريق سريع بولاية باليكسيرغربي تركيا بعدما انسكبت كميات ضخمة من معجوم الطماطم من داخل حاوية نقل.

وكان اصطدام المركبات متسلسلا على خلفية تسبب معجون الطماطم في انزلاق المركبات على الطريق واحدة تلو الأخرى، حسبما نقل شهود عيان.

ووصفت عدد من الصفحات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث بأنه “مروع” وبمثابة “كارثة مرورية”.

Balıkesir Susurluk yolu Sarıkız entegre önünde feci kaza meydana geldi. Domates salçası-küspesi taşıyan tır kaza yaptı. Yola savrular salclar sonrasında yol kayganlaştı. Kayganlasan yolda çok sayıda kamyon, tır ve otomobil kaza yaptı. pic.twitter.com/tWORyAsXFZ

— Susurluk Gündem (@GundemSusurluk) October 23, 2021