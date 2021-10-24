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الأخبار|تركيا

صلصة طماطم تتسبب بكارثة مرورية في تركيا..ما القصة (فيديو)

مصرع شخص وإصابة 10 إثر انسكاب معجون طماطم من حاوية على طريق سريع غربي تركيا (الأناضول)
24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202112:56 PM (مكة المكرمة)

في واقعة غريبة، أدى انسكاب معجون (صلصة) طماطم من داخل إحدى الشاحنات على طريق سريع غربي تركيا إلى مصرع شخص وإصابة 10 آخرون.

واصطدمت 18 مركبة، السبت، على طريق سريع بولاية باليكسيرغربي تركيا بعدما انسكبت كميات ضخمة من معجوم الطماطم من داخل حاوية نقل.

 

وكان اصطدام المركبات متسلسلا على خلفية تسبب معجون الطماطم في انزلاق المركبات على الطريق واحدة تلو الأخرى، حسبما نقل شهود عيان.

ووصفت عدد من الصفحات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث بأنه “مروع” وبمثابة “كارثة مرورية”.

انسكاب معجون طماطم من شاحنة على طريق سريع غربي تركياانسكاب معجون طماطم من شاحنة على طريق سريع غربي تركيا (الأناضول)

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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