Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|إيطاليا

شاهد..ثوران جديد لبركان في البر وآخر في البحر

بركان "جبل أغونغ" في جزيرة بالي الإندونيسية
ثوران جديد لبركان إتنا في إيطاليا (غيتي)
24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202105:05 PM (مكة المكرمة)

استيقط الإيطاليون، السبت، على ثوران جديد لبركان (إتنا) على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وسُمعت انفجارات وشوهد تصاعد ملحوظ للدخان والشظايا من فوهة البركان الذي سجل نشاطا بركانيا كبيرا طيلة العام الجاري.

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، أفاد تقرير للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا بأن فوهة بركان إتنا “سجلت ارافاعاً بعد ستة أشهر من النشاط  مما يجعل أعلى بركان نشط في أوربا الأكثر ارتفاعا من أي وقت مضى”.

وأشار المعهد إلى أن أعمدة الدخان والرماد تتتصاعد من فوهة بركان إتنا منذ فبراير/ شباط الماضي.

ويقع إتنا على ارتفاع 357 مترا فوق سطح الأرض ما يجعله الأعلى في القارة الأوربية.

كما يعتبر من أنشط البراكين في العالم فقد ثار ثمانين مرة تقريبا خلال القرن العشرين.

 

وفي اليابان، سجلت السلطات قذف بركان في عرض البحر قبالة شواطئ مقاطعة أوكيناوا جنوبي البلاد  كميات من الحمم غطت الشواطئ الرملية بركام رمادي اللون.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، السبت، أن ثوران البركان بدأ في أغسطس آب الماضي.

بيد أن كمية هائلة من الحمم  بدأت أمس في الانجراف إلى الشاطئ في قرية ناكيجين شمال جزيرة أوكيناوا الرئيسية.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

بعد خموله لعشرات السنين.. ثوران بركان في جنوب الكاريبي والظلام يعم المنطقة (فيديو)

ثار بركان “لا سوفرير” في جزيرة سانت فينسنت بجنوب شرقي الكاريبي الجمعة بعد خموله لعشرات السنين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الحمم والرماد في السماء وإجلاء آلاف السكان من القرى المجاورة.

Published On 10/4/2021

شاهد: لحظة ثوران بركان في كوستاريكا

بعد أشهر من الهدوء ثار بركان رينكون دي لا فيجا في كوستاريكا أحد أكبر 5 براكين هناك فتصاعد عمود من الرماد والدخان لمسافة كيلومترين فوق فوهة البركان

Published On 29/6/2021
المزيد من الأخبار

وصفوها بـ”العربية القذرة”.. مسلمة تنتحر في فرنسا بسبب التنمر المدرسي

وزير العدل السوداني: يتعين الالتزام الحرفي بالوثيقة الدستورية للخروج من الأزمة السياسية

إيطاليا.. رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية في المنزل مع زوجته

شركات أمريكية تجد صعوبة في العثور على موظفين

الأكثر قراءة
مقالات

فيلم ريش.. دجاجة عمر الزهيري الصامتة!

من هو عثمان كفالا الذي سبب توترا في العلاقات بين تركيا والغرب؟

رفيق عبد السلام للجزيرة مباشر: قيس سعيد قام بانقلاب سياسي مسلح (فيديو)

الأردن.. مصرع 3 أشخاص في حريق بمطعم في عمان (صور)