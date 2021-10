شاهد..ثوران جديد لبركان في البر وآخر في البحر

استيقط الإيطاليون، السبت، على ثوران جديد لبركان (إتنا) على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وسُمعت انفجارات وشوهد تصاعد ملحوظ للدخان والشظايا من فوهة البركان الذي سجل نشاطا بركانيا كبيرا طيلة العام الجاري.

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، أفاد تقرير للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا بأن فوهة بركان إتنا “سجلت ارافاعاً بعد ستة أشهر من النشاط مما يجعل أعلى بركان نشط في أوربا الأكثر ارتفاعا من أي وقت مضى”.

وأشار المعهد إلى أن أعمدة الدخان والرماد تتتصاعد من فوهة بركان إتنا منذ فبراير/ شباط الماضي.

ويقع إتنا على ارتفاع 357 مترا فوق سطح الأرض ما يجعله الأعلى في القارة الأوربية.

كما يعتبر من أنشط البراكين في العالم فقد ثار ثمانين مرة تقريبا خلال القرن العشرين.

