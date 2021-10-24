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حكم قضائي يعيد مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري.. وأنصاره يحتفون على تويتر؟ (فيديو)

مرتضى منصور فور خروجه من محكمة القضاء الإداري (مواقع التواصل)
24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202104:13 PM (مكة المكرمة)

بعد عام من أزمة طاحنة بين مرتضى منصور وجهات رياضية في مصر حكمت محكمة أول درجة بعودته رئيسا لنادي الزمالك بقبولها طعن مقدم ضد قرار وزير الرياضة واللجنة الأولمبية.

وذكرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية أن المحكمة قضت بإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

وتصدر وسم مرتضى منصور موقع تويتر في أعقاب قرار المحكم الذي جاء بعد عام من اندلاع أزمة بين منصور واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة انتهت بالوصول إلى قاعات المحاكم.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلا من مرتضى منصورالذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

بيد أنه في مايو/ آيار الماضي،ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وقف مرتضي منصور عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات والذي أصدرته اللجنة الأوليمبية في أكتوبر 2020.

كما أوقفت المحكمة في حكمها قرار اللجنة فيما تضمنه أيضا من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

يشار أن حكم اليوم ليس نهائيا فهو صادرعن محكمة أول درجة وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي سيكون حكمها هو النهائي وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة منصور من عدمه.

وفي أول تعليق على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، قال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الرسمية على (يوتيوب) “ما حدث هو عدل ربنا. الحق رجع والناس تأكدت أننا لسنا سارقين وليس لدينا مخالفا”.

وأضاف “قلت للسيد الوزير لو كسبت القضية لن أنفذ الحكم إلا بعد مباراة الأهلي في الدوري المصري لاستقرار الفريق حتى لا يتشتت. وإذا كنت سأنزل الانتحابات أم لا فهي قضية ستكون بالمشورة مع أسرتي، ومن يتحدث عن كارتيرون (المدرب الفرنسي للزمالك) فهو باق وأدعمه ومفيش حد عاقل سيأتي ودوري شغال وأقول له شكرا ارحل، فهذا لن يحدث”.

 

وعلق أحمد مرتضى ابن مرتضى منصور على تويتر قائلا “مبروك نادي الزمالك. مبروك مرتضى منصور. شكراً لقضاء مصر العادل”.

وكتب  أمير مرتضى الابن الثاني لمرتضى منصور على تويتر بآية قرانية من سورة آل عمران احتفالا بقرار المحكمة.

وكتب “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ.. شكرا قضاء مصر العظيم”.

وفي السياق، نشر عدد من جماهير نادي الزمالك والداعمين لمرتضى منصور صورا له من داخل محكمة القضاء الإداري ومعالم السعادة واضحة على وجهه.

و كتب حساب لشخص يدعى هيثم ثروت على تويتر “أهلا بك مجددا مرتضى منصور”

وعلق محمد رجاء بتغريدة كتب فيها “نحن نؤمن بك”.

ونوه البعض إلى أن حكم اليوم هو إلغاء لقرار وزير.

وترأس مرتضى منصور نادي الزمالك من أبريل/ نيسان 2014 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتدير مجلس الزمالك حاليا لجنة معينة بقيادة حسين لبيب وتضم اللجنة إلى جانبه كلا من: محمد الإتربي نائب الرئيس وطارق جبريل المدير المالي وحسين السمري المدير التنفيذي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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