حكم قضائي يعيد مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري.. وأنصاره يحتفون على تويتر؟ (فيديو)

بعد عام من أزمة طاحنة بين مرتضى منصور وجهات رياضية في مصر حكمت محكمة أول درجة بعودته رئيسا لنادي الزمالك بقبولها طعن مقدم ضد قرار وزير الرياضة واللجنة الأولمبية.

وذكرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية أن المحكمة قضت بإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

وتصدر وسم مرتضى منصور موقع تويتر في أعقاب قرار المحكم الذي جاء بعد عام من اندلاع أزمة بين منصور واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة انتهت بالوصول إلى قاعات المحاكم.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلا من مرتضى منصورالذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

بيد أنه في مايو/ آيار الماضي،ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وقف مرتضي منصور عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات والذي أصدرته اللجنة الأوليمبية في أكتوبر 2020.

كما أوقفت المحكمة في حكمها قرار اللجنة فيما تضمنه أيضا من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

يشار أن حكم اليوم ليس نهائيا فهو صادرعن محكمة أول درجة وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي سيكون حكمها هو النهائي وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة منصور من عدمه.

وفي أول تعليق على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، قال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الرسمية على (يوتيوب) “ما حدث هو عدل ربنا. الحق رجع والناس تأكدت أننا لسنا سارقين وليس لدينا مخالفا”.

وأضاف “قلت للسيد الوزير لو كسبت القضية لن أنفذ الحكم إلا بعد مباراة الأهلي في الدوري المصري لاستقرار الفريق حتى لا يتشتت. وإذا كنت سأنزل الانتحابات أم لا فهي قضية ستكون بالمشورة مع أسرتي، ومن يتحدث عن كارتيرون (المدرب الفرنسي للزمالك) فهو باق وأدعمه ومفيش حد عاقل سيأتي ودوري شغال وأقول له شكرا ارحل، فهذا لن يحدث”.

وعلق أحمد مرتضى ابن مرتضى منصور على تويتر قائلا “مبروك نادي الزمالك. مبروك مرتضى منصور. شكراً لقضاء مصر العادل”.

وكتب أمير مرتضى الابن الثاني لمرتضى منصور على تويتر بآية قرانية من سورة آل عمران احتفالا بقرار المحكمة.

وكتب “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ.. شكرا قضاء مصر العظيم”.

وفي السياق، نشر عدد من جماهير نادي الزمالك والداعمين لمرتضى منصور صورا له من داخل محكمة القضاء الإداري ومعالم السعادة واضحة على وجهه.

