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الأخبار|الصين

سفن حربية روسية وصينية تقوم بأول دوريات مشتركة في المحيط الهادي(فيديو)

23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202102:18 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان منها اليوم السبت إن سفنا حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي يومي17 و23 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن “مجموعة السفن عبرت مضيق (تسوغارو) للمرة الأولى في إطار الدوريات”.

وأوضحت أن “مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين “.

وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

اليابان تراقب

وقالت الحكومة اليابانية إن مجموعة من عشر سفن حربية من الصين وروسيا أبحرت في مضيق يفصل الجزيرة الرئيسية باليابان عن جزيرة هوكايدو بشمال البلاد وإنها تتابع الموقف “م0ن كثب”.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها اليابان مرور قطع بحرية صينية وروسية معا عبر مضيق تسوجارو الذي يفصل بحر اليابان عن المحيط الهادي.

ورغم أن المضيق يُعتبر مياها دولية، فقد شابت العلاقات بين اليابان والصين منذ فترة مطالب متعارضة بالسيادة على مجموعة من الجزر صغيرة في بحر الصين الشرقي.

ولليابان نزاع على الأراضي مع روسيا أيضا، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية إنه لم يحدث انتهاك للمياه الإقليمية اليابانية ولم تَكسر السفن أي قواعد دولية بمرورها.

المصدر : رويترز

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