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الأخبار|السودان

السودان.. عضو في لجنة إزالة التمكين: البرهان تجاوز الخط الأحمر ويجب عزله (فيديو)

23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202112:35 PM (مكة المكرمة)

قال عضو لجنة إزالة التمكين في السودان (إسماعيل التاج) إن رئيس المجلس الانتقال (عبد الفتاح البرهان) تجاوز الخط الأحمر للمرة الأخيرة ولا بديل إلا عزله.

وأوضح خلال مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن الاعتصام الحالي أمام مقر الرئاسة تم تنظيمه من قبل المجلس العسكري وحشد للحصول على “تفويض” قال إنهم لن يحصلوا عليه أبدا.

وانتقد في هذا الصدد، موقف الحركات المسلحة بقيادة مني أركوي وجبريل إبراهيم والمكونات الأخرى في التنظيم الذي يتبنى اعتصام القيادة الآن.

وأشار إلى أن المكون العسكري حاول الحصول على مثل هذا التفويض عقب سقوط نظام عمر البشير، من خلال مجزرة القيادة العامة عام 2019، التي قتل فيها عشرات المعتصمين.

وقال إن المكون العسكري إذا لم يكن قادرا على القيام بمهامه في هذه الفترة فيجب أن يتم فض الشراكة معه، بحسب ما ذكر.

تظاهرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني- 21 أكتوبر (رويترز)

احتجاجات رفضا للحكم العسكري

وخرجت يوم الخميس حشود كبيرة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات لرفض الحكم العسكري مع تفاقم أزمة الانتقال المضطرب بالبلاد.

وتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين في سلطة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 في انتفاضة شعبية بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وتحالف ائتلاف من حركات مسلحة وتنظيمات أخرى مع الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ويسعى إلى حل مجلس الوزراء.

ويقول قادة مدنيون إن هذا من شأنه أن يصل إلى حد الانقلاب ويقولون إن الجيش يهدف إلى تنصيب حكومة يمكنه السيطرة عليها.

وخرجت المظاهرة في ذكرى ثورة أكتوبر تشرين الأول 1964 وسبقتها احتجاجات في الأحياء الصغيرة على مدى أيام، وقدر صحفيو رويترز عدد المشاركين بمئات الآلاف، ما يجعلها أكبر مظاهرة خلال فترة الانتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر

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