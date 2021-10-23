السودان.. عضو في لجنة إزالة التمكين: البرهان تجاوز الخط الأحمر ويجب عزله (فيديو)

قال عضو لجنة إزالة التمكين في السودان (إسماعيل التاج) إن رئيس المجلس الانتقال (عبد الفتاح البرهان) تجاوز الخط الأحمر للمرة الأخيرة ولا بديل إلا عزله.

وأوضح خلال مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن الاعتصام الحالي أمام مقر الرئاسة تم تنظيمه من قبل المجلس العسكري وحشد للحصول على “تفويض” قال إنهم لن يحصلوا عليه أبدا.

وانتقد في هذا الصدد، موقف الحركات المسلحة بقيادة مني أركوي وجبريل إبراهيم والمكونات الأخرى في التنظيم الذي يتبنى اعتصام القيادة الآن.

الجنرال البرهان: تكرار الأخطاء الجسيمة. أظهر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الوثوق به لحماية الفترة الانتقالية. من خلال تشجيع وتسهيل وصول الفلول (أنصار الرئيس المخلوع البشير) بشكل مباشر و/أو غير مباشر لتنظيم اعتصام حول القصر — Ismail Eltag (@Ismaileltag) October 19, 2021

وأشار إلى أن المكون العسكري حاول الحصول على مثل هذا التفويض عقب سقوط نظام عمر البشير، من خلال مجزرة القيادة العامة عام 2019، التي قتل فيها عشرات المعتصمين.

وقال إن المكون العسكري إذا لم يكن قادرا على القيام بمهامه في هذه الفترة فيجب أن يتم فض الشراكة معه، بحسب ما ذكر.

تظاهرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني- 21 أكتوبر (رويترز)

احتجاجات رفضا للحكم العسكري

وخرجت يوم الخميس حشود كبيرة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات لرفض الحكم العسكري مع تفاقم أزمة الانتقال المضطرب بالبلاد.

وتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين في سلطة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 في انتفاضة شعبية بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وتحالف ائتلاف من حركات مسلحة وتنظيمات أخرى مع الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ويسعى إلى حل مجلس الوزراء.

ويقول قادة مدنيون إن هذا من شأنه أن يصل إلى حد الانقلاب ويقولون إن الجيش يهدف إلى تنصيب حكومة يمكنه السيطرة عليها.

وخرجت المظاهرة في ذكرى ثورة أكتوبر تشرين الأول 1964 وسبقتها احتجاجات في الأحياء الصغيرة على مدى أيام، وقدر صحفيو رويترز عدد المشاركين بمئات الآلاف، ما يجعلها أكبر مظاهرة خلال فترة الانتقال.