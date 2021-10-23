الأردن.. مصرع 3 أشخاص في حريق بمطعم في عمان (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر حريق شب بأحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة “المملكة” الرسمية، نقلا عن مديرية الأمن العام.

وأوضحت المديرية، أن “فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم قرب الجامعة الأردنية ونتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص”.

وأضافت: “عملت فرق الإسعاف على نقل الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية”.

وأفادت بأن “وفاة الأشخاص (لم تحدد هوياتهم)، ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق”.

وحالت عطلة الجامعات الأردنية السبت دون وقوع عدد أكبر من الضحايا، إذ يوجد الطلاب في أيام الأسبوع بشكل كبير في تلك المنطقة.

وأعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وفق المصدر ذاته.