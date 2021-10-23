Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

الأردن.. مصرع 3 أشخاص في حريق بمطعم في عمان (صور)

حريق في مطعم جوانا في عمان الاردن (قناة المملكة الحكومية)
23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202103:46 PM (مكة المكرمة)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر حريق شب بأحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة “المملكة” الرسمية، نقلا عن مديرية الأمن العام.

وأوضحت المديرية، أن “فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم قرب الجامعة الأردنية ونتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص”.

وأضافت: “عملت فرق الإسعاف على نقل الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية”.

وأفادت بأن “وفاة الأشخاص (لم تحدد هوياتهم)، ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق”.

وحالت عطلة الجامعات الأردنية السبت دون وقوع عدد أكبر من الضحايا، إذ يوجد الطلاب في أيام الأسبوع بشكل كبير في تلك المنطقة.

وأعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وفق المصدر ذاته.

 

 

 

 

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كيف تُستخدم الأسلحة في مواقع التصوير السينمائي.. وكيف تقع الحوادث؟

السودان.. الجيش يغلق القيادة العامة وحمدوك يتواصل مع الأطراف المختلفة (فيديو)

وزير سويدي يحذر: أفغانستان تتجه إلى الانهيار بأسرع من المتوقع

دراسة: شاشات الأجهزة الإلكترونية تؤدي للإضرار بنوم الأطفال والمراهقين

الأكثر قراءة

مقدمة “عنصرية” لإعلامية مصرية في لقائها مع أبطال فيلم “ريش” تثير غضبا واسعا (فيديو)

محمد صلاح عن استمراره في ليفربول: “الأمر ليس بيدي”

مقالات

حول جواز ميراث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم

بعد عشر سنوات على مقتله.. صحفي فرنسي يكشف اللحظات الأخيرة من حياة القذافي