ميركل تطلق تحذيرا للاتحاد الأوربي قبل ابتعادها

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية، عن قلقها على مستقبل الاتحاد الأوربي والذي قالت إنه يواجه مشكلات كبرى، ذكرت منها دولة القانون والهجرة والاقتصاد.

وقالت أنغيلا ميركل بعد آخر قمة أوربية تشارك فيها في بروكسل أمس الجمعة “أترك الآن هذا الاتحاد الأوربي بصفتي مستشارة في وضع يدعو إلى القلق”.

وحذرت أنغيلا ميركل قائلة “تخطينا الكثير من الأزمات من خلال الاحترام والجهود المبذولة لإيجاد حلول مشتركة، لكننا أمام سلسلة من المشكلات التي لم تلق حلا”.

وفيما يتعلق بدولة القانون وحرية وسائل الإعلام، وهو موضوع توجه فيه أصابع الاتهام حاليا إلى بولندا، تمنت المستشارة قيام نقاش هادئ ودعت لتفهّم تاريخ هذا “البلد الشيوعي سابقا”.





وقالت “لا يمكن تسوية الخلافات السياسية الكبرى من خلال آليات قضائية حصرا” مشيرة إلى تهديد البرلمان الأوربي برفع شكوى ضد المفوضية لإرغامها على الشروع في آلية جديدة.

وعلى صعيد الهجرة، رأت أن الاتحاد الأوربي “لا يزال هشا من الخارج” في وقت تُتهم بيلاروسيا بالسماح لمهاجرين بالمرور عبر حدودها سرا ردا على العقوبات الأوربية.

وأخيرا، أبدت المستشارة قلقها على قدرة الاتحاد الأوربي التنافسية وخاصة في مجال التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الألماني عام 2005 كان أعلى بشكل طفيف من إجمالي الناتج الداخلي الصيني، في حين أنه اليوم أدنى بأربع مرات.

وقالت “أوربا ليست القارة الأكثر ابتكارا، وعلينا القيام بالكثير في هذا المجال”.

[VIDEO] Líderes de la Unión Europea despiden a Angela Merkel con una ovación de piehttps://t.co/oBtDsX6bm6 — T13 (@T13) October 23, 2021

الانسحاب من الحياة السياسية

وتنسحب ميركل من السياسة بعد 16 عاما على رأس السلطة، وكرم القادة الأوربيون المستشارة التي يثير انسحابها من الساحة الأوربية المخاوف من حصول فراغ داخل الاتحاد في وقت يواجه خططا حاسمة لاستمراريته.

وإلى جانب إشادة نظرائها، تلقت ميركل إشادة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي شكرها باسم الشعب الأمريكي على “صداقتها وقيادتها”.

وفي بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال إن قمة للدول الـ27 “بدون أنغيلا أشبه بروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل”.

وصفق رؤساء الدول والحكومات وقوفا لميركل تأييدا لكلمة شارل ميشال، وأهدوها عملا لمصمم شاب على شكل مبنى المجلس الأوربي الذي يستضيف اجتماعات القمة.