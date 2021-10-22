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تستهدف تعليم 10 آلاف تلميذ لاجئ.. قطر الخيرية تعيد تأهيل مدارس في تركيا (فيديو)

22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202112:48 PM (مكة المكرمة)

تسعى مؤسسة قطر الخيرية حاليا لتأهيل عدد من المدارس في مدن بالجنوب التركي بهدف عودة ما يزيد على 10 آلاف تلميذ لاجئ إلى التعليم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أعمال إعادة التأهيل بالمدارس والذي يعد أحد مشروعات قطر الخيرية لدعم اللاجئين في تركيا.

وقال عبد الله مسلم منسق برنامج التعليم في مؤسسة قطر الخيرية إنه في إطار دعم المؤسسة لصمود اللاجئين، تقوم قطر الخيرية بتلبية احتياجاتهم المختلفة في تركيا بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من مؤسسات مدنية وحكومية.

وأضاف “نقوم بدعم وترميم وإعادة تأهيل المدارس الرسمية في جنوب شرق تركيا في مدن غازي عنتاب وكيليس وأورفة الحدودية وهي المدن التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين”.

وتابع “قام المشروع بتجديد الصفوف وترميم دورات المياه وتأمين عزل الأسطح بالإضافة إلى طلاء وتجميل المدارس والحدائق وتأمين الألعاب”.

وأردف “كما تقوم قطر الخيرية أيضا بطباعة وتوزيع الكتب المدرسية بالمجان على الأطفال بشكل كامل في شمال غرب سوريا، وتدعم رواتب المعلمين، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا لصدمات ونكسات نفسية في الداخل السوري”.

ويسعى المشروع للسنة الثانية على التوالي لإعادة تأهيل 6 مدارس حكومية تركية، وذلك بتكلفة مليون دولار وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية لخدمة أكثر من 10 آلاف تلميذ من أبناء اللاجئين بالإضافة لأبناء المجتمع المضيف.

المصدر : الجزيرة مباشر

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