تستهدف تعليم 10 آلاف تلميذ لاجئ.. قطر الخيرية تعيد تأهيل مدارس في تركيا (فيديو)

تسعى مؤسسة قطر الخيرية حاليا لتأهيل عدد من المدارس في مدن بالجنوب التركي بهدف عودة ما يزيد على 10 آلاف تلميذ لاجئ إلى التعليم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أعمال إعادة التأهيل بالمدارس والذي يعد أحد مشروعات قطر الخيرية لدعم اللاجئين في تركيا.

وقال عبد الله مسلم منسق برنامج التعليم في مؤسسة قطر الخيرية إنه في إطار دعم المؤسسة لصمود اللاجئين، تقوم قطر الخيرية بتلبية احتياجاتهم المختلفة في تركيا بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من مؤسسات مدنية وحكومية.

بالتعاون مع #صندوق_قطر_للتنمية تبدأ #قطر_الخيرية بمشروع ترميم ستة مدارس رسمية تستضيف اللاجئين السوريين في جنوب شرق تركيا.

يهدف المشروع الى تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم في الولايات التي يقطنها عدد كبير من اللاجئين السوريين. pic.twitter.com/CLHTIhWR1h — Qatar Charity – Turkey (@Qcharity_Tur) September 13, 2021

وأضاف “نقوم بدعم وترميم وإعادة تأهيل المدارس الرسمية في جنوب شرق تركيا في مدن غازي عنتاب وكيليس وأورفة الحدودية وهي المدن التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين”.

وتابع “قام المشروع بتجديد الصفوف وترميم دورات المياه وتأمين عزل الأسطح بالإضافة إلى طلاء وتجميل المدارس والحدائق وتأمين الألعاب”.

وأردف “كما تقوم قطر الخيرية أيضا بطباعة وتوزيع الكتب المدرسية بالمجان على الأطفال بشكل كامل في شمال غرب سوريا، وتدعم رواتب المعلمين، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا لصدمات ونكسات نفسية في الداخل السوري”.

ويسعى المشروع للسنة الثانية على التوالي لإعادة تأهيل 6 مدارس حكومية تركية، وذلك بتكلفة مليون دولار وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية لخدمة أكثر من 10 آلاف تلميذ من أبناء اللاجئين بالإضافة لأبناء المجتمع المضيف.