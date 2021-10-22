Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|أمريكا

ممثل أمريكي شهير يقتل مديرة تصوير ويصيب مخرجا بجروح خطيرة أثناء تصوير فيلم (فيديو)

22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202112:51 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ الممثّل (أليك بالدوين) أطلق أعيرة من سلاح “يفترض أن يكون غير حقيقي” أثناء تصوير فيلم قرب (سانتا في) في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان أمس الخميس “مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً) والمخرج جويل سوزا (48 عاماً) أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح في موقع تصوير فيلم”.

وأوضح بيان الشرطة أن الحادث وقع أثناء تصوير فيلم (راست) قرب عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأشارت الشرطة إلى أن مديرة التصوير أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها “ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها” في حين نُقل المخرج في سيارة إسعاف، ويرقد حالياً في العناية المركّزة.

ولم توجّه أيّ اتّهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث الذي ما زال التحقيق فيه متواصلاً مع الاستماع لإفادات الشهود، وفقاً للبيان.

ونقلت صحيفة (ذي هوليوود ريبورتر) عن متحدث باسم الشرطة أنّ المخرج يرقد في المستشفى “بحالة حرجة”.

ونقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله إنّ الحادث نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة “خلّبية”.

ووقعت المأساة في (بونانزا كريك رانش) وهو موقع تصوير بالقرب من (سانتا في) مشهور لدى صانعي أفلام هوليود.

وعادةً ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام “الأسلحة الخلّبية” ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

ووقع أشهر هذه الحوادث أثناء تصوير فيلم (ذي كرو) حين قُتل (براندون لي) نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

وفيلم (راست) من نوع أفلام الغرب الأمريكي القديم من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل.

ويؤدّي الممثل فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة زادت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج (ساترداي نايت لايف) الساخر الشهير.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ملكة بريطانيا تمضي أول ليلة في مستشفى منذ سنوات (فيديو)

“مطلب شعبي”.. جزائريون يحتفون بفرض اللغة العربية في وزارتي الرياضة والتعليم

مدينة كندية تعاقب أفراد الشرطة المتخلفين عن تلقي لقاح كورونا.. ماذا فعلت؟

مسلمة تكشف كذب نائب كندي استخدم صورة شقيقتها المتوفاة في حملة ضد لقاح كورونا

الأكثر قراءة

مقدمة “عنصرية” لإعلامية مصرية في لقائها مع أبطال فيلم “ريش” تثير غضبا واسعا (فيديو)

بعد عشر سنوات على مقتله.. صحفي فرنسي يكشف اللحظات الأخيرة من حياة القذافي

مستشار حمدوك للجزيرة مباشر: أفراد من المكون العسكري تسببوا في الأزمة الحالية (فيديو)

“أم ماريو”.. مواطنة مصرية أُمية خطفت الأضواء بفيلم “ريش” من نجمات الجونة (فيديو)