ممثل أمريكي شهير يقتل مديرة تصوير ويصيب مخرجا بجروح خطيرة أثناء تصوير فيلم (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ الممثّل (أليك بالدوين) أطلق أعيرة من سلاح “يفترض أن يكون غير حقيقي” أثناء تصوير فيلم قرب (سانتا في) في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان أمس الخميس “مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً) والمخرج جويل سوزا (48 عاماً) أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح في موقع تصوير فيلم”.

Alec Baldwin killed a crewmember and injured the director after firing a prop gun on set in NM.

Halyna Hutchins, director of photography, was airlifted to the UNM Hospital, where she died. Director Joel Souza is at Christus St. Vincent Med Center.

No charges have been filed. pic.twitter.com/igkESxDKZ3

