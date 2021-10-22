ممثل أمريكي شهير يقتل مديرة تصوير ويصيب مخرجا بجروح خطيرة أثناء تصوير فيلم (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ الممثّل (أليك بالدوين) أطلق أعيرة من سلاح “يفترض أن يكون غير حقيقي” أثناء تصوير فيلم قرب (سانتا في) في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان أمس الخميس “مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً) والمخرج جويل سوزا (48 عاماً) أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح في موقع تصوير فيلم”.

Alec Baldwin killed a crewmember and injured the director after firing a prop gun on set in NM. Halyna Hutchins, director of photography, was airlifted to the UNM Hospital, where she died. Director Joel Souza is at Christus St. Vincent Med Center. No charges have been filed. pic.twitter.com/igkESxDKZ3 — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) October 22, 2021

وأوضح بيان الشرطة أن الحادث وقع أثناء تصوير فيلم (راست) قرب عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأشارت الشرطة إلى أن مديرة التصوير أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها “ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها” في حين نُقل المخرج في سيارة إسعاف، ويرقد حالياً في العناية المركّزة.

ولم توجّه أيّ اتّهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث الذي ما زال التحقيق فيه متواصلاً مع الاستماع لإفادات الشهود، وفقاً للبيان.

Rest in peace, Halyna Hutchins. pic.twitter.com/XxaHIzrGva — Screen Queens (@screenqueenz) October 22, 2021

ونقلت صحيفة (ذي هوليوود ريبورتر) عن متحدث باسم الشرطة أنّ المخرج يرقد في المستشفى “بحالة حرجة”.

ونقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله إنّ الحادث نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة “خلّبية”.

ووقعت المأساة في (بونانزا كريك رانش) وهو موقع تصوير بالقرب من (سانتا في) مشهور لدى صانعي أفلام هوليود.

This is a behind-the-scenes clip from the Halloween (2018). Notice how there's some sort of barrier between the camera operator, and the prop gun. I'm just having a hard time understanding how this kind of accident still happens in 2021. #AlecBaldwin #HalynaHutchins pic.twitter.com/OE0WYpd1FN — Cameron (@Wazzu0199) October 22, 2021

وعادةً ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام “الأسلحة الخلّبية” ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

ووقع أشهر هذه الحوادث أثناء تصوير فيلم (ذي كرو) حين قُتل (براندون لي) نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون محشواً بأعيرة خلّبية.

“Our hearts go out to the family of Director of Photography Halyna Hutchins who has passed away and to Director Joel Souza who is injured and hospitalized. This is still an active investigation and we do not yet have all the facts…”https://t.co/ihutwwH1v5 — Adam Baldwin (@AdamBaldwin) October 22, 2021

وفيلم (راست) من نوع أفلام الغرب الأمريكي القديم من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل.

ويؤدّي الممثل فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة زادت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج (ساترداي نايت لايف) الساخر الشهير.