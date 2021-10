ملكة بريطانيا تمضي أول ليلة في مستشفى منذ سنوات (فيديو)

أمضت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات لإجراء ما وصفه قصر بكنغهام “بفحوص أولية” لكنها كانت في حالة معنوية جيدة وعادت إلى العمل في قلعة وندسور، أمس الخميس.

وألغت الملكة (95 عاما) وهي أكبر وأطول ملوك العالم جلوسا على العرش، زيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، الأربعاء.

وقال القصر إن طاقم الملكة الطبي طلب منها أن تخلد للراحة وإن مرضها لا علاقة له بمرض فيروس كورونا.

