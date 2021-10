مسلمة تكشف كذب نائب كندي استخدم صورة شقيقتها المتوفاة في حملة ضد لقاح كورونا

عبّرت شابة كندية مسلمة من مدينة كامبريدج عن غضبها بسبب استخدام صورة شقيقتها المتوفاة ومعلوماتها الشخصية دون إذن من العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة ضد التطعيم يقودها عضو في برلمان مقاطعة أونتاريو.

وفارقت فارسة نافاب (20 عاما) الحياة في 11 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية لتفاجأ العائلة بصورتها الثلاثاء الماضي مع 10 أشخاص آخرين في منشور على صفحة النائب البرلماني راندي هيلير.

وأشار المنشور إلى أن “هؤلاء ماتوا بعد تعرضهم لرد فعل سلبي بعد فترة وجيزة من تلقي جرعتهم الأولى أو الثانية من لقاح كوفيد 19″، فيما أكدت (عمارا نافاب) لشبكة (راديو كندا) أنها “أكاذيب” وأن شقيقتها توفيت بسبب اضطراب وراثي.

وذهب النائب في منشوره إلى أن “الأشخاص في الصور كانوا يتمتعون بصحة جيدة وقد تعرضوا للأذى بسبب لقاح قيل لهم إنه آمن تمامًا”.

وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل بأنهم يعرفون بعض الأشخاص في منشور النائب وأن وفاتهم لم تكن مرتبطة بأي لقاح.

ورأت عمارا شقيقة المتوفاة في حديثها للموقع الكندي أن “الأمر لا يتعلق بشخص عادي ينشر افتراضات بل إنه شخص في السلطة يوجه آلاف المتابعين” وزادت “إنه يكذب ويستخدم وفاة أختي كدليل على كذبه.. إنه أمر مثير للاشمئزاز”.

وقالت عمارا إن عائلتها تطالب هيلير بإزالة المنشورات وإصدار اعتذار علني وإن كان ذلك “غير كاف” على حد تعبيرها، موضحة أنه تسبب في الكثير من الضرر للعائلة.

وأضافت لراديو كندا “لا أعتقد أن القانون يسمح بنشر معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت ونشر صورتها دون طلب الموافقة بذلك”.

ولم يرد هيلير بشكل مباشر على أسئلة قناة (سي بي سي نيوز) حول المعلومات المستخدمة في منشوراته والتي قيل إنها خاطئة.

وقال في بيان عممه على وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني “إن التزام ومسؤولية كل عضو منتخب ليس مجرد قبول أو تعزيز السياسة العامة، ولكن أيضا تقبل التشكيك والملاحظات التي لا تستند إلى الأدلة”.

“I want them to know that she did not pass away from the vaccine, and my sister’s life is so much more than an image to be plastered around social media to be labeled with a false claim,” said Ammarah Navab, of Cambridge, Ont.

