لحماية صغيرها.. أنثى فيل تسحق تمساحا تحت أقدامها (فيديو)

الأمومة وحماية الأبناء غريزة فطرية لدى جميع الكائنات الحية وبينها أنثى الفيل التي لم تخشى قدرة التماسيح على التهام غيرها من الحيوانات وقاومته حتى سحقته، فقط لأنه هدد صغيرها.

ووثق سائح يدعى هانز هانيرك هار خلال زيارته إلى دولة زامبيا في إفريقيا لحظة سحق أنثى فيل لتمساح حاول افتراس صغيرها (الدغنفل).

وقال هار إنه صور المقطع “أثناء قيامه برحلة سفاري في زامبيا في أغسطس/ آب الماضي حيث شاهد محاولة افتراس تمساح لفيل صغير أثناء عبوره لبحيرة ضحلة”.

وأضاف أن أنثى الفيل اندفعت لمكان تواجد صغيرها فور اقتراب التمساح منه لتدعس على ذيله وتبدأ بسحقه.

وظهر في المقطع المصور عدم قدرة التمساح على مقاومة الفيلة الغاضبة حيث ظل رأسه تحت الماء حتى توقف عن الحركة ونفق بسبب الجروح التي أصيب بها جراء الدعس المتواصل عليه.