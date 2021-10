مدينة كندية تعاقب أفراد الشرطة المتخلفين عن تلقي لقاح كورونا.. ماذا فعلت؟

قررت السلطات الأمنية بمدينة تورنتو الكندية إعطاء ضباط شرطة المدينة الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا بالكامل أو لن يتلقوه، بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أجازة غير مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمي.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت قناة (سي بي سي نيوز) الكندية، أمس الخميس، إلى أن “ضباط الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم سيحرمون من الترقية والتعيين في مناصب قيادية”.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كندي قوله إن “التطعيم ضد كوفيد-19 يحمي صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التي نعمل فيها”.

#Breaking: Toronto police officers who ignore vaccine mandate will be placed on ‘indefinite unpaid absence’ https://t.co/qshZENYWEJ

— Toronto Star (@TorontoStar) October 21, 2021