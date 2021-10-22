مدينة كندية تعاقب أفراد الشرطة المتخلفين عن تلقي لقاح كورونا.. ماذا فعلت؟

قررت السلطات الأمنية بمدينة تورنتو الكندية إعطاء ضباط شرطة المدينة الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا بالكامل أو لن يتلقوه، بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أجازة غير مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمي.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت قناة (سي بي سي نيوز) الكندية، أمس الخميس، إلى أن “ضباط الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم سيحرمون من الترقية والتعيين في مناصب قيادية”.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كندي قوله إن “التطعيم ضد كوفيد-19 يحمي صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التي نعمل فيها”.

#Breaking: Toronto police officers who ignore vaccine mandate will be placed on ‘indefinite unpaid absence’ https://t.co/qshZENYWEJ — Toronto Star (@TorontoStar) October 21, 2021

وأبلغ 90% من أفراد الأمن عن تلقيهم التطعيم، كما تم تطعيم 94% من الموظفين بشكل كامل، فيما تلقى 97% جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وكانت نقابة الضباط هناك عارضت، في أغسطس/آب الماضي، سياسة التلقيح الإلزامية بسبب غياب “تفاصيل مهمة”، ثم تفاوضت لاحقًا على ترتيب مع شرطة تورنتو بحيث لا يتم تأديب الأعضاء الذين لم يكشفوا عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

وبلغ إجمالي الإصابات في كندا أكثر من 1.6 مليون حالة، والوفيات أكثر من 28.6 ألف.