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شاهد: طفل يخطف الأضواء من والده أثناء مقابلة تلفزيونية

22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202112:46 PM (مكة المكرمة)

تداول مدونو مواقع التواصل بشكل واسع موقفًا طريفًا لطفل اقتحم مقابلة والده على شاشة قناة بلومبرغ خلال بث مباشر عبر الإنترنت، بينما كان الأب يتحدث في شأن اقتصادي.

وبدا على الطفل الحماسة والنشاط بينما كان الأب يتحدث بمنتهى الجدية، ما جعل الأب يغلق فمه ويستخدم يديه في موقف طريف.

وكانت قناة بلومبرغ استضافت الخبير المالي جاكوب فانك كيركيغارد لمناقشة استقالة رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان.

وبينما كان الضيف يحلل الأثر الاقتصادي للاستقالة، ظهر ابنه الصغير في الخلفية وهو يرقص ويقفز ويصدر تعابير مضحكة بوجهه.

وبذل الطفل قصارى جهده للفت الأنظار إليه، ما دفع المذيع لسؤال السيد كيركيغارد “هل يعمل ابنك لصالح الحكومة اليونانية؟” فأدرك الوالد أن ابنه فعل شيئًا ما من وراء ظهره، فضحك وقال إن الأطفال “يصعب تهدئتهم”.

ونشر أحد مستخدمي تويتر مقطع فيديو للمقابلة معلقا “عمل مثير للإعجاب لهذا الشاب على تلفزيون بلومبرغ هذا الصباح ويثبت ما قلته دائمًا: يجب أن يتضمن كل تقرير عن البنك المركزي الألماني أطفالًا يرقصون في الخلفية”.

وحظي المقطع بأكثر من 190 ألف مشاهدة حتى الآن وأثارا كثير من ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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