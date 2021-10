شاهد: طفل يخطف الأضواء من والده أثناء مقابلة تلفزيونية

تداول مدونو مواقع التواصل بشكل واسع موقفًا طريفًا لطفل اقتحم مقابلة والده على شاشة قناة بلومبرغ خلال بث مباشر عبر الإنترنت، بينما كان الأب يتحدث في شأن اقتصادي.

وبدا على الطفل الحماسة والنشاط بينما كان الأب يتحدث بمنتهى الجدية، ما جعل الأب يغلق فمه ويستخدم يديه في موقف طريف.

وكانت قناة بلومبرغ استضافت الخبير المالي جاكوب فانك كيركيغارد لمناقشة استقالة رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان.

وبينما كان الضيف يحلل الأثر الاقتصادي للاستقالة، ظهر ابنه الصغير في الخلفية وهو يرقص ويقفز ويصدر تعابير مضحكة بوجهه.

Impressive job by this young man on @BloombergTV this morning. Proves what I've always said: Every report about the Bundesbank should include goofy dancing kids in the background! pic.twitter.com/q28ljEvSJE

— Daniel McDowell (@daniel_mcdowell) October 20, 2021