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مقدمة “عنصرية” لإعلامية مصرية في لقائها مع أبطال فيلم “ريش” تثير غضبا واسعا (فيديو)

الإعلامية بوسي شلبي (يمين) خلال لقائها القصير مع أبطال فيلم "ريش" (مواقع التواصل)
21/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202101:18 AM (مكة المكرمة)

“رداءة إنسانية وعنصرية وعدم مهنية” بهذا علق كثيرون على مقدمة استهلت بها الإعلامية بوسي شلبي لقائها القصير مع أبطال فيلم “ريش” الفائز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي بفرنسا خلال دورته الأخيرة، في يوليو/تموز الماضي.

حالة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي جاءت على خلفية استخدام الإعلامية لعبارات من شأنها التقليل من أبطال الفيلم.

وفي مقطع مصور لم يتعد بضع ثوان اعتبرت بوسي أن حضور عائلة بسيطة غير متعلمة من صعيد مصر لمهرجان الجونة السينمائي المقام بمدينة الغردقة “شيء لم يكن يحلمون به” في إشارة إلى عدم انتماء هذه الأسرة المصرية البسيطة إلى عالم النجوم والشخصيات العامة.

وظهر في المقطع البطلة الرئيسية للعمل دميانة نصار وهي سيدة مصرية من إحدى قرى محافظة المنيا لا تجيد القراءة أو الكتابة إضافة إلى شخصيات أخرى كانت جزءا من أحداث الفيلم الذي أثار جدلا واسعا عند عرضه بمهرجان الجونة لتطرقه إلى مشكلات اجتماعية في مصر بينها تفشي الفقر وسطوة الرجل.

وقالت بوسي “أنا بقول عمر (مخرج الفيلم عمر الزهيري) غيّر مصير ناس في الفيلم دا وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان إللي إحنا فيه”.

 

واستغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع “المهين والذي يظهر الكثير من عدم الاحترافية والتنمر” لانتقاد الإعلامية المصرية واتهامها بتعمد العنصرية في كثير من المواقف ومع عدد من الممثلين الذين لا ينتمون إلى دائرة معارفها ونجوم الصف الأول.

وذكّر الفنان محمد عبد العظيم بواقعة جمعته ببوسي شلبي وقال على فيسبوك “سنة 2018 كنت لابس بدلة شيك من (بي. تي. إم) بـ3000 جنيه عليها تخفيض كبير وكنت مستحمي وحالق دقني وواحد من أبطال الفيلم والهانم رفضت تعمل لقاء معايا علشان متعرفش مين دا ولما قالولها دا من أبطال الفيلم بصتلي من فوق لتحت وقالت لا برضو”.

وحذف عبد العظيم منشوره الذي انتقد فيه بوسي شلبي بعد ساعات من نشره على فيسبوك وقال إن الأمر كان “مزحة”.

وفي السياق، أعربت المذيعة والممثلة السورية سارة نخلة عن استيائها من تعامل بوسي شلبي مع بطلة فيلم ريش وقالت على فيسبوك “الله يرحمه. لغاية اللحظة دي بتشتغلي على حسه بجد الله يرحمه لو شافك بتتعاملي إزاي كان أول واحد هاجمك”، في إشارة إلى الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز الذي تزوج بوسي شلبي عام 1998.

وأضافت غاضبة “متنمرة قليلة الأدب، والإعلام برئ من مذيعة زيك مش عارفة بتشتغل إيه وليه، لا شكل ولا منطق ولا ذوق ومكروهة”.

واختتمت سارة حديثها “أسفة بجد بتتكلم بتكبر وتعالي مع أبطال الفيلم وكأنها جاية من الشانزليزيه من نص ساعة هي فاكرة نفسها إيه بجد”.

 

ووصفها الممثل المصري حسني شتا بالشخصية “معدومة الإنسانية”.

وقال عبر تويتر “كفاية عك وقرف بقى وعنصرية وعنجهية مذيعة إيه وإعلامية إيه بس. إيه العبث إللي احنا فيه دا، بوسي هانم أنتي فعلا إللي مينفعش تكوني ولا تحلمي تكوني مذيعة لسبب واحد أنك معدومة الإنسانية”.

ولم يغضب الفنانون والجمهور من كلام بوسي شلبي فقط بل استاؤوا أيضا من نظرات الاستعلاء وحركات اليد التي بدت وأنها محاولة متعمدة للتحقير.

بدورها، علقت الإعلامية المصرية بثينة كامل على المقطع وقالت على فيسبوك “مقدرتش أكمل المقطع الصغير من اللقاء مع بطلة فيلم ريش.. معدتي قلبت ونفسي ماعت وسألت نفسي إزاي الإعلامية دي مش مدركة عجرفتها وخطئها.. هذا سوء أدب بكل المعايير.. قدام كاميرا.. أو في حوار عادي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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