توأمان سوريان فرقتهما مدفعية النظام إلى الأبد.. أحدهما قتل والآخر فقد ساقه (صورة)

نشر الدفاع المدني السوري صورا لضحايا القصف المدفعي للنظام على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي خلف 11 قتيلا وعشرات الجرحى.

وفي منشور على تويتر نشر الدفاع المدني قصة التوأم عمر وعلي اللذين تفرقا وهما في طريقهما إلى المدرسة في مدينة أريحا بعد قصف النظام للمدينة، ليلقى عمر حتفه، فيما سيعيش علي حياته المتبقية مثقلا بالجراح التي خلفها القصف.

مات عمر .. قصف النظام السوري يفرق بين التوأم عمر وعلي أثناء توجههما إلى المدرسة.. مات الأول والثاني فقد ساقه#سوريا #ريف_إدلب #أريحا pic.twitter.com/5Nq3BilooI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2021

وجاء في التغريدة “أطفال تبدلت وجهتهم من فرحةٍ تغمر أرواحهم ووجوههم إلى حزنٍ أبدي،(عمر وعلي) توأم عاشا حياتهما معاً في الحرب التي ولدا فيها، افترقا يوم أمس أثناء رحلتهما إلى المدرسة في مدينة أريحا جراء قصف قوات النظام وروسيا، فقد عمر حياته وبقي علي يكابد جراح سترافقه مدى الحياة”، ويظهر علي في الصورة وقد بترت ساقه جراء القصف.

أطفال تبدلت وجهتهم من فرحةٍ تغمر أرواحهم ووجوههم إلى حزنٍ أبدي،"عمر وعلي" توأم عاشا حياتهما معاً في الحرب التي ولدا فيها، افترقا يوم أمس أثناء رحلتهما إلى المدرسة في مدينة #أريحا جراء قصف قوات النظام وروسيا، فقد عمر حياته وبقي علي يكابد جراح سترافقه مدى الحياة.

#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/5AxjoL4EfE — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 21, 2021

وقتل 11 مدنيا على الأقل الأربعاء في قصف للجيش السوري على مناطق سكنية في مدينة أريحا الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إن من بين القتلى في إدلب 4 أطفال ومدرس كانوا في طريقهم للمدرسة. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم بأنه الأكثر دموية على إدلب منذ مارس/ آذار 2020.

وذكرت اليونيسف في بيان “تتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون جرحى أو قتلى”.