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توأمان سوريان فرقتهما مدفعية النظام إلى الأبد.. أحدهما قتل والآخر فقد ساقه (صورة)

(صفحة الدفاع المدني السوري)
22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202102:13 PM (مكة المكرمة)

نشر الدفاع المدني السوري صورا لضحايا القصف المدفعي للنظام على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي خلف 11 قتيلا وعشرات الجرحى.

وفي منشور على تويتر نشر الدفاع المدني قصة التوأم عمر وعلي اللذين تفرقا وهما في طريقهما إلى المدرسة في مدينة أريحا بعد قصف النظام للمدينة، ليلقى عمر حتفه، فيما سيعيش علي حياته المتبقية مثقلا بالجراح التي خلفها القصف.

وجاء في التغريدة “أطفال تبدلت وجهتهم من فرحةٍ تغمر أرواحهم ووجوههم إلى حزنٍ أبدي،(عمر وعلي) توأم عاشا حياتهما معاً في الحرب التي ولدا فيها، افترقا يوم أمس أثناء رحلتهما إلى المدرسة في مدينة أريحا جراء قصف قوات النظام وروسيا، فقد عمر حياته وبقي علي يكابد جراح سترافقه مدى الحياة”، ويظهر علي في الصورة وقد بترت ساقه جراء القصف.

وقتل 11 مدنيا على الأقل الأربعاء في قصف للجيش السوري على مناطق سكنية في مدينة أريحا الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إن من بين القتلى في إدلب 4 أطفال ومدرس كانوا في طريقهم للمدرسة. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم بأنه الأكثر دموية على إدلب منذ مارس/ آذار 2020.

وذكرت اليونيسف في بيان “تتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون جرحى أو قتلى”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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