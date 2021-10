الداخلية البريطانية: أعضاء البرلمان معرضون “لخطر كبير”.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أعضاء البرلمان معرضون لـ”خطر كبير”، وذلك بعد أيام من مقتل النائب ديفيد أميس إثر تعرضه للطعن في اجتماع عام بدائرته الانتخابية.

وبحسب وسائل إعلام محلية قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أمام البرلمان إن الجهات المعنية أجرت مراجعة مستقلة للخطر الذي يواجهه أعضاء البرلمان.

وأضافت “رغم عدم وجود معلومات تدل على تهديد محدد أو وشيك أو جدير بوضعه في الاعتبار، ينبغي أن أبلغ مجلس العموم بأن مستوى التهديد الذي يواجهه أعضاء المجلس يعد كبيرا الآن”.

وأوضحت أن الشرطة المحلية اتصلت بجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضوًا لتقييم ترتيباتهم الأمنية في ضوء نصيحة (المركز المشترك لتحليل الإرهاب JTAC)، وهو الهيئة المستقلة التي تحدد مستويات تهديد الإرهاب في البلاد.

