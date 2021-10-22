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الأخبار|نيوزيلندا

شاهد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل مؤتمرها الصحفي رغم الزلزال

22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202112:38 PM (مكة المكرمة)

توقفت رئيسة وزراء نيوزيلندا (جاسيندا أرديرن) قليلا وهي تتحدث إلى مواطنيها في إفادة بشأن فيروس كورونا، بينما هزّ زلزال العاصمة ولنغتون، اليوم الجمعة، لكنها واصلت الحديث بعد ذلك.

ولوحظت “نظرات خوف” على رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد اهتزازات صاحبت زلزال ضرب ولنغتون والمناطق القريبة شعر به السكان على نطاق واسع.

وأمسكت أرديرن لفترة قصيرة بالمنصة عندما بدأ الاهتزاز، لكنها سرعان ما ابتسمت وقالت لصحفي “معذرة، إلهاء بسيط، هل تمانع في إعادة السؤال؟”.

وقالت للصحفيين في نهاية المؤتمر إن نائبها جرانت روبرتسون الذي كان يقف على المسرح أيضا لم يكن مقتنعا تماما بأن ذلك زلزال، وتساءل عما إذا كان مجرد رياح قوية تهب.

وضرب زلزال بلغت شدته 5.9 درجة ولنغتون والمناطق القريبة منها وكان مركزه على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي في وسط الجزيرة الشمالية.

ولم ترد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر بشرية برغم الشعور بالزلزال على نطاق واسع.

وكثيرا ما تتعرض نيوزيلندا لزلازل ضعيفة إلى متوسطة الشدة إذ إنها تقع في منطقة “حزام النار” النشطة زلزاليا.

ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال ضربها في عام 2011 وبلغت شدته 6.3 درجة وأودى بحياة 185 شخصا.

المصدر : رويترز

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