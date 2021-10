شاهد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل مؤتمرها الصحفي رغم الزلزال

توقفت رئيسة وزراء نيوزيلندا (جاسيندا أرديرن) قليلا وهي تتحدث إلى مواطنيها في إفادة بشأن فيروس كورونا، بينما هزّ زلزال العاصمة ولنغتون، اليوم الجمعة، لكنها واصلت الحديث بعد ذلك.

ولوحظت “نظرات خوف” على رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد اهتزازات صاحبت زلزال ضرب ولنغتون والمناطق القريبة شعر به السكان على نطاق واسع.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has shown her nerves of steel, not letting a tremor from an earthquake stop her from answering journalists questions.

The 5.9 magnitude earthquake rattled New Zealand's North Island at around 11am. pic.twitter.com/ArJhOC4iQI

— 10 News First (@10NewsFirst) October 22, 2021