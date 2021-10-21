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“مع الحكيم” يناقش انتشار جرثومة “الشيغيلا” في مدارس أردنية ونصائح للوقاية والعلاج (فيديو)

رسم توضيحي للبكتيريا التي تصيب الأمعاء الغليظة (غيتي أرشيف)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202103:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن قبل أيام تعليق الدوام في مدارس بمحافظتي جرش وعجلون (شمالي البلاد) بعد اكتشاف جرثومة شيغيلا المعوية المعدية.

واستضاف برنامج (مع الحكيم) الدكتور بسام حجاوي استشاري الأوبئة وعضو لجنة الأوبئة الوطنية بالأردن ورئيس جمعية الصحة العامة الأردنية، والذي أوضح أن عدوى الشيغيلا يمكن أن تنتقل من خلال الأطعمة الملوثة أو شرب مياه ملوثة أو السباحة فيها.

ومن أبرز علامات الإصابة بجرثومة الشيغيلا، الحمى والإسهال الذي يحتوي على دم وغثيان وقيء، وتكثر العدوى بين الأطفال دون سن الخامسة لكنها يمكن أن تصيب جميع الأعمار.

وقال الدكتور حجاوي إن عدوى الشيغيلا تصيب عادة الأطفال في سن صغيرة وكبار السن، وإن السبب الرئيسي في انتقال هذه العدوى هي المياه.

ووفقا للدكتور حجاوي فإن شبكات المياه في الأردن تخضع لرقابة صارمة، ولكن بسبب قلة المياه في المدارس قد يضطر البعض إلى استخدام مصادر غير آمنة مما يؤدي إلى ظهور العدوى وتلوث الغذاء.

وأشار ضيف البرنامج إلى أن تحليل فضلات المرضى لتقصي الوباء من قبل الجهات المختصة أظهر وجود عدوى الشيغيلا من النوع المسبب للعدوى الخفيفة وليس النوع الخطير.

وفيما يتعلق بتعطيل المدارس، أوضح الدكتور حجاوي العثور على البكتيريا المسببة للعدوى في خزانات بعض المدارس وبركة سباحة يستخدمها مواطنون.

وأكد رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية فحص مرضى الشيغيلا للتحقق من وجود فيروس كورونا لاحتواء أي موقف قد يطرأ.

وقدم حجاوي بعض النصائح لتجنب العدوى والوقاية من الشيغيلا ومن أهمها غلي مياه الشرب وتلك المستخدمة في طهي الطعام وغسل الخضروات والفواكه جيدا.

رسم توضيحي للجهاز الهضمي والبكتيريا الموجودة أو التي تصيب الأمعاء (غيتي أرشيف)

وينصح كذلك بمراقبة تداول الأغذية ومن الباعة المتجولين وتفتيش الحضانات ومراكز رعاية المسنين خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

وفي هذا الصدد ينصح بعلاج الإصابات بشكل فوري ومنع المصابين من الاختلاط مع الأصحاء لمدة 3 أسابيع، وتأجيل فطام الرضع إذ إن الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأمثل للشفاء من عدوى الشيغيلا لدى حديثي الولادة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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