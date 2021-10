اشتباكات ومصابون في احتجاجات “حماية الثورة” بالسودان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم الخميس، بسقوط مصابين في الاحتجاجات التي تشهدها السودان للمطالبة بـ”حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها”.

وأعلن التلفزيون السوداني إصابة عدد من المتظاهرين جراء إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام البرلمان.

وقال مراسل (الجزيرة مباشر) إن عدد من المصابين “سقطوا خلال محاولات الشرطة السودانية فض تجمعات أمام مقر البرلمان في مدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم)”.

وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا عربة تابعة لقوات مكافحة الشغب أمام مقر البرلمان.

وقال شهود عيان إن “من بين المصابين صحفي يعمل في إحدي الصحف المحلية”.

وأوضحوا أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات وسط تقارير طبية تشير إلى أن بعض الإصابات خطيرة للغاية.

وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة تظهر حالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة جراء إطلاق وابل من قنابل الغاز.

This is the Sudanese 21th October revolution day as Sudanese people demanding complete civilian government towards democracy in Sudan. #MillionOctober21 #مليونية21اكتوبر pic.twitter.com/f9DXsIm7nO

— Fathelrahman (@Feth_ezo) October 21, 2021