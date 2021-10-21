ترمب يطلق شبكة للتواصل الاجتماعي ويكشف عن خططه المستقبلية (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم (TRUTH Social) في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وعلقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع، حسابات ترمب بعد هجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨 “I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech… I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ — Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021

وقال ترمب في بيان “لقد أنشأت تروث سوشل للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا” مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل وتصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف ترمب في بيانه المكتوب “نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول”.

Trump announces media company, social media platform coming next month https://t.co/d98xMVpwIf pic.twitter.com/XbzMpMssNq — New York Post (@nypost) October 21, 2021

ومضى يقول “أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا، إنني متحمس لأن أبدأ قريبا مشاركتكم أفكاري على المنصة والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأكد ممثل لترمب أحجم عن ذكر اسمه لرويترز محتوى البيان الصحفي لمجموعة ترمب، كما نشرت (ليز هارينغتون) المتحدثة باسم ترمب نسخة من البيان في حسابها على تويتر.

Former U.S. president Donald Trump launches 'TRUTH' social media platform https://t.co/RdfjruG8T5 pic.twitter.com/J8lG4wBcVh — Reuters World (@ReutersWorld) October 21, 2021

وبحسب ما جاء في البيان فإن مجموعة ترمب وشركة (ديجيتال وورلد) ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن يجري إطلاقا تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني في الربع الأول من 2022.

Donald Trump to launch social media platform called Truth Social https://t.co/tC5VbmyKDk — The Guardian (@guardian) October 21, 2021

ولدى الشركة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.