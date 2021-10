ترمب يطلق شبكة للتواصل الاجتماعي ويكشف عن خططه المستقبلية (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم (TRUTH Social) في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وعلقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع، حسابات ترمب بعد هجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021