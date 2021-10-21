Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|أمريكا

ترمب يطلق شبكة للتواصل الاجتماعي ويكشف عن خططه المستقبلية (فيديو)

21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202111:20 AM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم (TRUTH Social) في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

وعلقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع، حسابات ترمب بعد هجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ترمب في بيان “لقد أنشأت تروث سوشل للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا” مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل وتصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف ترمب في بيانه المكتوب “نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول”.

ومضى يقول “أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا، إنني متحمس لأن أبدأ قريبا مشاركتكم أفكاري على المنصة والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأكد ممثل لترمب أحجم عن ذكر اسمه لرويترز محتوى البيان الصحفي لمجموعة ترمب، كما نشرت (ليز هارينغتون) المتحدثة باسم ترمب نسخة من البيان في حسابها على تويتر.

وبحسب ما جاء في البيان فإن مجموعة ترمب وشركة (ديجيتال وورلد) ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون.

ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن يجري إطلاقا تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني في الربع الأول من 2022.

ولدى الشركة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

فيسبوك يعلق حساب ترمب لمدة عامين.. والأخير يرد

أعلن موقع فيسبوك تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لعامين لافتا إلى أنه تلقى العقوبة القصوى لانتهاكه قواعد المنصة على خلفية الهجوم الدامي الذي شنه داعمون له على مبنى الكابيتول.

Published On 4/6/2021
المزيد من الأخبار

“مع الحكيم” يناقش انتشار جرثومة “الشيغيلا” في مدارس أردنية ونصائح للوقاية والعلاج (فيديو)

الغارديان: السلطات المصرية احتجزت الروبوت “عايدة” خوفا من “مؤامرة تجسس”

مستشار حمدوك للجزيرة مباشر: أفراد من المكون العسكري تسببوا في الأزمة الحالية (فيديو)

بعد مطالبات المستوطنين.. إسرائيل تُنشئ مركزين للدعم النفسي قرب غزة

صواريخ المقاومة الفلسطينية تفرض واقعا جديدا في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي
الأكثر قراءة

ماذا حدث مع طاقم الجزيرة مباشر خلال تغطية الاعتصام أمام القصر الجمهوري في السودان؟ (فيديو)

شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط قذيفة في أريحا بريف إدلب

حشود متبادلة في السودان.. وتحذير من “حرب شوارع سياسية وعسكرية” (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم