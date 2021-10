شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط قذيفة في أريحا بريف إدلب

وثقت كاميرات مراقبة داخل أحد المتاجر الصغيرة في مدينة أريحا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا لحظة سقوط قذيفة في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على المدينة، أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات القليلة التي سبقت سقوط القذيفة ثم لحظة انهيار المتجر وتحول كل شيء إلى ركام ودمار.

وأسفر القصف المدفعي الذي وقع في ساعات الصباح الباكر بالتزامن مع توجه الكثير من الأطفال إلى مدارسهم عن مقتل 10 مدنيين تأكد وجود 4 أطفال بينهم.

و قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان إن “أربعة تلاميذ ومدرس كانوا في طريقهم إلى المدرسة، صباح الأربعاء، من بين القتلى جراء القصف على شمال غرب سوريا”.

وأضاف البيان أن الأطفال هم ” ثلاثة صبية وفتاة”.

وفي السياق، بلغت الحصيلة الأولية لعدد المصابين جراء القصف 35 شخصا.

ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما شهدته أريحا اليوم “بالمجزرة”.

وأشار البعض إلى أن غالبية القتلى من الأطفال إلا أن تأكيدا رسميا في هذا الشأن لم يصدر عن أي جهة سورية أو دولية.

[Warning Graphic Content]

10 kids were killed today while they were on their way to school

Assad's regime targeted a residential neighborhood this morning in the city of Jericho, south of Idlib #مجزرة_أريحا pic.twitter.com/eXHW4SzeIq

