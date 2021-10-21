ردود فعل واسعة جاءت عبر وسم “إدلب تحت القصف” استنكارا لهجمات النظام السوري، وذلك بعد أن أعلن الدفاع المدني السوري عن مقتل امرأة وجرح عدد من المدنيين في قصف استهدف نقطة طبية ببلدة مرعيان.
شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط قذيفة في أريحا بريف إدلب
وثقت كاميرات مراقبة داخل أحد المتاجر الصغيرة في مدينة أريحا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا لحظة سقوط قذيفة في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على المدينة، أمس الأربعاء.
وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي اللحظات القليلة التي سبقت سقوط القذيفة ثم لحظة انهيار المتجر وتحول كل شيء إلى ركام ودمار.
كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط قذيفة أطلقتها قوات النظام السوري في مدينة #أريحا جنوب #إدلب #سوريا pic.twitter.com/TGDeztbBMx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2021
وأسفر القصف المدفعي الذي وقع في ساعات الصباح الباكر بالتزامن مع توجه الكثير من الأطفال إلى مدارسهم عن مقتل 10 مدنيين تأكد وجود 4 أطفال بينهم.
و قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان إن “أربعة تلاميذ ومدرس كانوا في طريقهم إلى المدرسة، صباح الأربعاء، من بين القتلى جراء القصف على شمال غرب سوريا”.
وأضاف البيان أن الأطفال هم ” ثلاثة صبية وفتاة”.
#شاهد | مجزرة مروعة يرتكبها النظام السوري بحق مدنيين معظمهم أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم#أريحا #إدلب #سوريا pic.twitter.com/dEJYR2r3Yk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2021
وفي السياق، بلغت الحصيلة الأولية لعدد المصابين جراء القصف 35 شخصا.
ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما شهدته أريحا اليوم “بالمجزرة”.
وأشار البعض إلى أن غالبية القتلى من الأطفال إلا أن تأكيدا رسميا في هذا الشأن لم يصدر عن أي جهة سورية أو دولية.
[Warning Graphic Content]
10 kids were killed today while they were on their way to school
Assad's regime targeted a residential neighborhood this morning in the city of Jericho, south of Idlib #مجزرة_أريحا pic.twitter.com/eXHW4SzeIq
— Mhّmd (@dankar) October 20, 2021
ضحايا قصف الأسد على أريحا صباح اليوم..#إدلب_تحت_القصف pic.twitter.com/PRy1nxt26B
— سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) October 20, 2021
ويتزامن ذلك القصف مع انعقاد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ضمن إطار الحل السياسي للأزمة الممتدة منذ عام 2011.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
لكن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.