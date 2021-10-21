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الأخبار|الصين

دمر شارعا مزدحما.. انفجار مطعم بمدينة شينيانغ الصينية (فيديو)

انفجار غاز بأحد المطاعم في مدينة صينية كبيرة (أرشيفية - China Press Photo)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202108:05 PM (مكة المكرمة)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح نحو 30 شخصا، اليوم الخميس، في انفجار غاز في أحد المطاعم دمر شارعا مزدحما في مدينة صينية كبيرة.

وأظهر مقطع تم تصويره من سيارة وبثته وسائل إعلام صينية لحظة الانفجار المفاجئ لواجهة مبنى في مدينة شينيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ المتاخمة لكوريا الشمالية.

ورافق الانفجار سقوط حطام وتشكيل سحابة ضخمة من الدخان الرمادي غطت على شارع المزدحم بالمارة والسيارات، حسبما نقل تليفزيون الصين المركزي (CGTN).

وفي لقطات أخرى بثتها القناة يظهر مارة في شارع يغطيه الحطام من سيارات أو حافلات مدمرة ونوافذ محطمة وصفوف من عربات الإطفاء ورجال إنقاذ بخوذهم.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم إن رجال الإنقاذ عثروا بالفعل على جثث ثلاثة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا.

ويحيط بالمطعم الذي وقع فيه الانفجار مبان سكنية ومتاجر ما يثير مخاوف من كشف خسائر أكبر خلال الساعات المقبلة.

ووقع الانفجار عند الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي ( 00:20 توقيت غرينيتش)

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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