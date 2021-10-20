مصرع 19 شخصا في حادث سير غرب القاهرة (فيديو)

لقي 19 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير غرب القاهرة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة (ميكروباص) على إحدى الطرق السريعة، بحسب مصادر طبية وأمنية لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووقع التصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة غرب القاهرة، وأسفر عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، بحسب المصادر نفسها.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” المحلية أنه تم إيداع الضحايا في 3 مستشفيات حكومية غرب القاهرة، لافتة إلى أنه لم ينج من الحادث أحد.

وسائل إعلام مصرية: مصرع 17 شخصا إثر حادث تصادم في محيط مدينة #6أكتوبر بمحافظة #الجيزة #مصر pic.twitter.com/CrET91iYqB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2021

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر عام 2020.