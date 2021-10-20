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مصرع 19 شخصا في حادث سير غرب القاهرة (فيديو)

لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر عام 2020 (رويترز ـ أرشيف)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202108:35 PM (مكة المكرمة)

لقي 19 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير غرب القاهرة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة (ميكروباص) على إحدى الطرق السريعة، بحسب مصادر طبية وأمنية لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووقع التصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة غرب القاهرة، وأسفر عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، بحسب المصادر نفسها.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” المحلية أنه تم إيداع الضحايا في 3 مستشفيات حكومية غرب القاهرة، لافتة إلى أنه لم ينج من الحادث أحد.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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