“لا أشعر أنني عجوز”.. الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن

رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب (عجوز العام) الذي منحته لها المجلة البريطانية الموجهة للمسنين (The Oldie) بذريعة أنها “لا تستوفي المعايير المطلوبة”.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عامًا وصاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، رفضها اللقب بـ”أدب ولكن بحزم” في رسالة عن طريق مساعد الملك وسكرتيرها الخاص، توم لينغ بيكر.

وقال مساعد الملكة في الرسالة التي نشرتها المجلة، الثلاثاء على تويتر إن الملكة “تعتقد أن الإحساس بالعمر هو من يجعل الشخص عجوزا” في إشارة إلى أنها تعيش بروح وأحاسيس شابة صغيرة.

'You are as old as you feel' – HM the Queen salutes the Oldies of the Year – https://t.co/UljucZEcvL pic.twitter.com/MABawOxGCB — The Oldie (@OldieMagazine) October 19, 2021

وأضاف “لا تعتقد الملكة أنها تستوفي المعايير لتتمكن من قبول الجائزة وتأمل في أن تجدوا شخصا أخر أكثر جدارة”.

وتتصدر الملكة إليزابيث الثانية غلاف عدد نوفمبر/تشرين الثاني من المجلة.

ومن المقرر أن تحتفل إليزابيث الثانية العام المقبل باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة ومرور 70 عاما على توليها منصب الملكة.

يشار أن زوج الملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب الذي توفي، في أبريل/نيسان الماضي، عن 99 عامًا رفض اللقب نفسه عام 2011.

وقال فيليب في ذلك الوقت -وفقًا لما نقله جيلز براندريث رئيس لجنة الجوائز- إنه “لا يوجد شيء مثل ذلك لتذكير الروح بأن السنوات تمر بسرعة أكبر من أي وقت مضى وأن القطع بدأت تتساقط من الإطار القديم”.