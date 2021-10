“لا أشعر أنني عجوز”.. الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن

رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب (عجوز العام) الذي منحته لها المجلة البريطانية الموجهة للمسنين (The Oldie) بذريعة أنها “لا تستوفي المعايير المطلوبة”.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عامًا وصاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، رفضها اللقب بـ”أدب ولكن بحزم” في رسالة عن طريق مساعد الملك وسكرتيرها الخاص، توم لينغ بيكر.

وقال مساعد الملكة في الرسالة التي نشرتها المجلة، الثلاثاء على تويتر إن الملكة “تعتقد أن الإحساس بالعمر هو من يجعل الشخص عجوزا” في إشارة إلى أنها تعيش بروح وأحاسيس شابة صغيرة.

'You are as old as you feel' – HM the Queen salutes the Oldies of the Year – https://t.co/UljucZEcvL pic.twitter.com/MABawOxGCB

— The Oldie (@OldieMagazine) October 19, 2021