Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

“لا أشعر أنني عجوز”.. الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن

الملكة إليزابيث الثانية (رويترز ـ أرشيف)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202111:58 PM (مكة المكرمة)

رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب (عجوز العام) الذي منحته لها المجلة البريطانية الموجهة للمسنين (The Oldie) بذريعة أنها “لا تستوفي المعايير المطلوبة”.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عامًا وصاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، رفضها اللقب بـ”أدب ولكن بحزم” في رسالة عن طريق مساعد الملك وسكرتيرها الخاص، توم لينغ بيكر.

وقال مساعد الملكة في الرسالة التي نشرتها المجلة، الثلاثاء على تويتر إن الملكة “تعتقد أن الإحساس بالعمر هو من يجعل الشخص عجوزا” في إشارة إلى أنها تعيش بروح وأحاسيس شابة صغيرة.

وأضاف “لا تعتقد الملكة أنها تستوفي المعايير لتتمكن من قبول الجائزة وتأمل في أن تجدوا شخصا أخر أكثر جدارة”.

وتتصدر الملكة إليزابيث الثانية غلاف عدد نوفمبر/تشرين الثاني من المجلة.

ومن المقرر أن تحتفل إليزابيث الثانية العام المقبل باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة ومرور 70 عاما على توليها منصب الملكة.

يشار أن زوج الملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب الذي توفي، في أبريل/نيسان الماضي، عن 99 عامًا رفض اللقب نفسه عام 2011.

وقال فيليب في ذلك الوقت -وفقًا لما نقله جيلز براندريث رئيس لجنة الجوائز- إنه “لا يوجد شيء مثل ذلك لتذكير الروح بأن السنوات تمر بسرعة أكبر من أي وقت مضى وأن القطع بدأت تتساقط من الإطار القديم”.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

الملكة إليزابيث الثانية الأكثر تربعا على عرش بريطانيا

أصبحت الملكة اليزابيث الثانية بتربعها على عرش بريطانيا لـ63 عاماً و 216 يوماً، أكثر الملوك البريطانيين  اعتلاء للعرش متفوقة على جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.   وبذلك تسجل اليزابيث الثانية رقماً قياسياً كأكثر ملوك وملكات بريطانيا جلوساً على العرش عبر التاريخ، وأطولهم عمراً. ولم تتوقع إليزابيث قط أن تجلس على العرش ولم يحدث ذلك إلا لأن […]

Published On 9/9/2015
المزيد من الأخبار

شاهد: كاميرا مراقبة توثق لحظة سقوط قذيفة في أريحا بريف إدلب

متحدث باسم طالبان: بعد عشرين عاما من القتال جاءت لحظة التفاهم والبناء (فيديو)

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل: شعرت بحريتي يوم دخولي إلى غزة (فيديو)

تطورات كورونا.. حصيلة قياسية في روسيا و50 ألف إصابة في بريطانيا وإغلاق عام في لاتفيا وتعليق رحلات من المغرب

الأكثر قراءة

ماذا حدث مع طاقم الجزيرة مباشر خلال تغطية الاعتصام أمام القصر الجمهوري في السودان؟ (فيديو)

المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

بدء محاكمة مسنة ألمانية بتهمة المشاركة في قتل 11 ألف شخص (فيديو)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة