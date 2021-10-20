عنزة تنهي مقابلة تلفزيونية.. كيف؟ (فيديو)

نشر صحفي هندي مقطع فيديو يظهر مقابلة أجراها مع أحد الأشخاص في الجانب الهندي بمدينة (باهالجام) في كشمير، وكانت تجلس بين المراسل والضيف عنزة بيضاء.

وبينما انهمك المراسل في الحديث مع الضيف، كانت العنزة تعبث بالسلك الخاص بالميكروفون ثم مضغته وسرعان ما انقطع الصوت أثناء بث المقابلة.

وتشتهر المنطقة في ولاية جامو وكشمير بالمروج الخضراء والمياه النقية الصافية وتجتذب السياح من جميع أنحاء العالم كل عام.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عام 1947، ويطالب البلدان بالسيطرة عليها بالكامل، وتسبب الخلاف حولها في اندلاع 2 من 3 حروب دارت بين البلدين.

ويطالب سكان جامو وكشمير باستقلال الإقليم عن الهند أو ضمه إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947 واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وازدادت مشاعر الغضب في الإقليم، منذ 5 أغسطس/آب 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية مادة من الدستور تكفل الحكم شبه الذاتي في جامو وكشمير، وقررت تقسيم الإقليم إلى منطقتين خاضعتين للحكومة الفدرالية.

وتقاتل مجموعات مسلحة القوات الهندية منذ أكثر من 3 عقود، وقتل عشرات الآلاف في تلك المعارك.