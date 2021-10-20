شقيق معتقل بسجن العقرب في مصر يتحدث عن محاولات انتحار وغياب تام للقانون (فيديو)

أكد عبد الرحمن محمد شقيق أحد المعتقلين بمصر أن لائحة السجون المصرية لا تطبق داخل سجن العقرب (سجن طرة شديد الحراسة 2) الذي يقبع فيه شقيقه، وأن عددا من السجناء حاولوا الانتحار.

وأَضاف في مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر “وصل الحال المزري لمساجين العقرب لقرار الإضراب التام عن الطعام منذ شهرين للمطالبة بتحسين أوضاعهم ومعاملتهم وفقا للائحة السجون، بل إن البعض أقدم على تخييط فمه وحرق نفسه وأقدم كثيرون على محاولة الانتحار ما يدل على تردي حالتهم النفسية”.

وأوضح أن سلطات السجن منعت الزيارات العائلية عن شقيقه وغيره من السجناء منذ عام 2016 وأن أسرته لا تعرف أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

شقيق أحد المعتقلين في #سجن_العقرب يتحدث عن غياب القانون في السجن و عدد من حالات الانتحار بسبب العذاب النفسي الشديد #مصر pic.twitter.com/CRdsts6sSu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2021

وأشار إلى أن شقيقه وغيره من السجناء داخل العقرب ممنوعون من التريض أيضا منذ سنوات، ولا تستطيع الأسرة أن تفعل له شيئا سوى إرسال مصروف شهري له لصرف بعض المواد الغذائية داخل السجن.

وتابع “يصل إلينا من عدة مصادر تعرض المساجين لصور مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي الرهيب مثل الحبس الانفرادي والتجريد من الملابس وغيرهما الكثير”.

من جانبه قال المحامي أسعد هيكل “لا نستطيع أن ننفي أو نصدق ما يقال عن سجن العقرب فنحن نجلس أمام الشاشات ونتحدث في ضوء ما يأتي إلينا من بعض المعلومات البسيطة من هنا وهناك”.

وأَضاف “لا نستطيع أن نقول إن هناك تعذيبا نفسيا، فالسجن في حد ذاته عذاب نفسي. أما عن الزيارات فآخر ما وصلني من معلومات أنه كانت هناك زيارة استثنائية يوم 6 أكتوبر وهي زيارة عامة لجميع السجون ولا أعرف إن كانت تمت في العقرب أم لا”.

وتابع “الدولة في سبيلها لتحسين الرعاية بصفة عامة داخل السجون خاصة فيما يتعلق بما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء سجون تتفق مع المعايير الدولية، وهناك مجلس جديد يتشكل لحقوق الإنسان ربما يقوم ببعض الجهد في تحسين أوضاع السجناء”.

نحن نسجل: الأوضاع داخل “سجن العقرب” تشكل خطرا على صحة المعتقلين النفسية والجسدية #مصر pic.twitter.com/NTFW6AcNEM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2021

وكانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية نشرت تقريرا كشفت فيه عما وصفته بتعرض المعتقلين في سجن العقرب إلى أشكال عدة من التعذيب النفسي، كما رصدت محاولات عدة للانتحار بين السجناء.

وأوضح التقرير أن الحبس الانفرادي والعزل ومنع التريض والزيارات من أبرز أشكال التعذيب النفسي مشيرا إلى دراسة أمريكية خلصت إلى أن المحبوسين انفراديا أكثر عرضة من غيرهم للانتحار.

وكانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح حذرت من تهديده بالانتحار احتجاجا على تعنت إدارة السجن ضده وطالبت بخضوعه لكشف نفسي عاجل.