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القبض على شخص حاول تحطيم تماثيل كباش ميدان التحرير.. ما قصته؟ (فيديو)

تماثيل كباش فرعونية تزين ميدان التحرير بوسط القاهرة (الفرنسية)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202111:57 PM (مكة المكرمة)

ألقى الأمن المصري القبض على شخص اعتلى أحد تماثيل الكباش التي يشتهر بها ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة محاولا تحطيمه وهو يردد شعارات دينية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، فيديو قصير تم تصويره قبل حلول المساء، يظهر قوات الأمن المصري وهي تحاول السيطرة على شخص يحمل آلة يدوية قالوا إنها “مطرقة” من أجل تحطيم أحد تماثيل الكباش التي تحيط بمسلة فرعونية في ميدان التحرير.

وظهر في خلفية المقطع صوت الشخص وهو يردد عبارة “الله أكبر” أثناء محاولته تحطيم أحد الكباش.

ونشر الفيديو لأول مرة من قبل حساب شخص يدعى عبد الله البراوي على موقع فيسبوك.

وأرفق البراوي الفيديو بمنشور كتب فيه “ماشيين في (ميدان) التحرير في أمان الله و فجأة لقينا واحد معاه مطرقة وطلع علي التمثال وعمال يكسر فيه ويقول الله اكبر الله اكبر !!”

 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية تلقت إخطارا بمحاولة أحد الأشخاص تحطيم أحد التماثيل مستخدما مطرقة حديدية ومرددا شعارات دينية.

وبعد إلقاء القبض عليه أحالته مباحث القاهرة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم.

بدوره، نقل موقع (مصراوي) عن مصادر ـ لم يسمها ـ قولها إن هذا الشخص “خرج من السجن مؤخرا وإن التحقيقات ما زالت جارية معه لبيان سبب قيامه بهذه الفعلة النكراء”.

وحظيت واقعة محاولة تحطيم أحد كباش ميدان التحرير بردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف حسام العربي على تويتر الشاب الذي حاول تحطيم الكباش بأنه “مختل” عقليا.

فيما أرجعت بعض الصفحات المصرية الواقعة إلى انتماء الشاب إلى “التيار الإسلامي”.

يشار أن هناك أربعة تماثيل كباش تحيط بمسلة ميدان التحرير نقلت إليه من معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوبي مصر، في مايو/أيار 2020.

وكانت هذه التماثيل التي لها جسد أسد ورأس كبش وتعد من رموز الإله (أمون) عند الفراعنة تزين معبد الكرنك منذ آلاف السنين.

ووضعت الكباش على قواعد مرتفعة حول المسلة  الفرعونية في ميدان التحرير حتى “لا يتمكن أحد من لمسها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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