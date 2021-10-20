بريطانيا “تتابع عن كثب” متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا تزامنا مع زيادة الإصابات

قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء إنها “تتابع عن كثب” انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.

المتحورة (إيه واي فور بوينت تو-AY4.2 ) متفرعة عن المتحورة دلتا شديدة العدوى التي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

وقال متحدث باسم الحكومة “نتابع المتحورة الجديدة عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر” لكنه شدد على أن “لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى”.

يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عددا متزايدا من الإصابات تجاوز 40 ألف إصابة في اليوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوربا.

وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.

صورة رقمية لجزيئات خضراء لشكل خلية كورونا مع علامة دلتا شفافة داخلها (غيتي)

ويعزو بعض العلماء تدهور الوضع الوبائي، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القصر وتقلص مناعة تطعيم الأكبر سنا في وقت مبكر جدا ورفع التدابير الوقائية في البلاد في يوليو/تموز.

لكن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا (فرانسوا بالو) يرى أن المتحورة الجديدة ليست سبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات.

وقال الباحث، إن ظهورها لا يشكل “وضعا مشابها لظهور المتحورتين ألفا ودلتا اللتين كانتا أكثر قابلية للانتقال-50% أو أكثر من جميع السلالات في ذلك الوقت”.

والمتحورة الجديدة غير موجود تقريبا خارج المملكة المتحدة، باستثناء 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة وعدد قليل في الدنمارك، وقد اختفت هناك تقريبا منذ ذلك الحين.

ويجري الآن العمل لاختبار مقاومتها للقاحات المتوفرة حاليا.

أكبر وفيات منذ مارس

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت أمس الثلاثاء 223 حالة وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 وهو أكبر عدد منذ مارس/آذار الماضي.

كما سجلت البلاد أيضا 43 ألف و738 حالة إصابة جديدة بالمرض.