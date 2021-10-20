الجدة الفلسطينية “جهاد بطو” تتخرج من الجامعة بعمر 85 عاما (فيديو)

عادت الجدة الفلسطينية (جهاد بطو) للانتظام في التعليم مجددا بعد أن تجاوز عمرها 81 عاما، وحققت حلمها بنيل شهادة والتخرج بعد حصولها على درجة جامعية في العلوم الشرعية.

وقالت الجدة الفلسطينية من الناصرة، إنها تحب العلم منذ صغرها وما أن جاءتها الفرصة للتعلم حتى انتهزتها وانخرطت في الدراسة.

وأكدت أنها تهوى قراءة الكتب، ما جعل الكثيرين من حولها يشجعونها على القراء المنتظمة لنيل شهادة.

وقالت إن صديقاتها شجعنها على ذلك وسجلوها للانخراط في قراءة الكتب المنهجية، مشيرة إلى أن المراحل الأولى من رحلة تعليمها بدأت بالكتابة في موضوعات منهجية وتقديمها للأستاذ المعني.

أما في المرحلة الثانية وبعد انتشار فيروس كورونا، فقد عملت الجدة الفلسطينية على التعلم من خلال الحاسوب وعرض المواد على الأستاذ عن طريق تطبيق زووم، وبالفعل نجحت في الامتحانات.

حفل التخرج

وبعد مرور عشرات السنين من تركها التعليم النظامي، تخرجت الحاجة جهاد من الجامعة وحصلت على درجة علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية في كفر برا التي التحقت بها عام 2018.

وفي حفل تخرجها، أشاد الأساتذة بأداء الجدة الفلسطينية وبحضورها الذهني الجيد من خلال الدراسة والامتحانات رغم كبر سنها.

وأكدت الجدة أنها كانت ومنذ الصغر تحب الدراسة، لكن مسؤولية الزواج والأبناء شغلتها عن ذلك، لكنها كانت تدرس مع أولادها بعدما كبروا.

ووسط عائلتها الكبيرة كانت الجدة تحتفل بنيلها الشهادة الجامعية بعد جهد حقيقي والتزام علمي رصين، رغم تقدم السن.