تطورات كورونا.. حصيلة قياسية في روسيا و50 ألف إصابة في بريطانيا وإغلاق عام في لاتفيا وتعليق رحلات من المغرب

سجلت مجموعة من الدول في القارة الأوربية والأمريكية والأفريقية موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد، صاحبتها أرقام جديدة من الوفيات مما دعا ببعض الدول إلى العودة إلى سياسة الإغلاق وذلك على الرغم من نسبة التطعيم التي بلغت مستويات قياسية في الكثير من دول العالم.

وقال مسؤول سابق بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الموجة الحالية من فيروس كورونا، التي يقودها متحور دلتا سريع الانتشار، قد تكون آخر موجة كبيرة من العدوى بالفيروس الذي بدل حال العالم منذ نحو عامين، مشددا في الوقت ذاته على أن الموجة السائدة حاليا لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

50 ألف إصابة في بريطانيا

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الأربعاء، 49139 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالفيروس، وكانت بريطانيا قد سجلت أمس الثلاثاء 43738 إصابة و 223 وفاة.

وتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع حيث قفزت الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 17% مقارنة بسبعة أيام سابقة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 قد ترتفع إلى 100 ألف حالة يوميا.

وأضاف جاويد في مؤتمر صحفي “نتابع البيانات بدقة ولن نطبق الخطة البديلة للإجراءات الطارئة في الوقت الراهن، لكن سنواصل توخي اليقظة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات”.

حصيلة قياسية في روسيا

وسجلت روسيا، اليوم الأربعاء، عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أوج موجة وبائية شديدة أرغمت الكرملين على درس إجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الوباء.

وبلغ عدد الوفيات 1028 وفاة ناجمة عن انتشار الفيروس، وهي حصيلة قياسية حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34.073 إصابة جديدة.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على فرض الإغلاق العام في أماكن العمل لمدة أسبوع في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني لمكافحة زيادة مقلقة في الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19.

روسي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (رويترز)

إغلاق عام في لاتفيا

وقال رئيس الوزراء اللاتفي، كريسجانيس كارينش، إن بلاده تعتزم فرض إغلاق لمدة أربعة أسابيع لخفض انتشار فيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة، وهو ما يهدد بتعرض مستشفيات البلاد للانهيار، وفقا لوكالة (ليتا) للأنباء.

ومن أجل السيطرة على انتشار الفيروس، سيجري فرض قيود على الحياة العامة في البلاد خلال الفترة من 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 نوفمبر.

وستغلق جميع المتاجر ومقدمي الخدمات، باستثناء المحلات التجارية التي تلبي الاحتياجات اليومية، وسيجري على الأرجح إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية والتحول إلى التعلم عن بعد.

ولن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه بين الساعة 8 مساء و5 صباحاً.

وتفاقمت أزمة فيروس كورونا في لاتفيا مؤخراً على الرغم من القيود الجديدة، وذكرت السلطات الصحية فى ريجا، الإثنين الماضي، أنه تم تسجيل حوالى 1307 حالات إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان البلاد في الأسبوعين الماضيين، وهو ارتفاع جديد منذ بداية الجائحة.

وتم تطعيم ما يقل عن نصف عدد سكان البلاد الذين يقدر عددهم بـ 1.9 مليون نسمة بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

تعليق رحلات في المغرب

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية “حتى إشعار آخر” مع ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة بسبب تطور الوضع الوبائي في الدول الثلاثة، بحسب مصادر رسمية.

وكانت المملكة المغربية قد علّقت رحلاتها الجوية مع روسيا في 5 أكتوبر للسبب نفسه.

تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة

تعتزم الولايات المتحدة البدء خلال الشهر المقبل في تطعيم 28 مليون طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بلقاح شركة “فايزر” فور منح السلطات الصحية الإذن بذلك.

وأكّدت الحكومة الأمريكية أن البلاد تزوّدت بعدد كاف من الجرعات لتطعيم كل أطفال هذه الفئة العمرية.

وأعلنت مدينة نيويورك أن أخذ اللقاح أضحى أمرا إلزاميًا على جميع موظفي الولاية بالإضافة إلى أفراد الشرطة وفرق الإطفاء والعاملين الصحيين والأساتذة بحسب ما أعلن رئيس بلدية نيويورك.

جرعة ثالثة في الصين

وفي الصين اقترحت إدارة العاصمة بجين على سكانها أخذ جرعة ثالثة من اللقاح بحسب وسيلة إعلام محلية، وذلك قبل أشهر قليلة من الألعاب الأوليمبية الشتوية المفترض تنظيمها في العاصمة الصينية.

تحقيق مع بولسونارو

وطلبت لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الأربعاء، توجيه الاتهام إلى الرئيس جاير بولسونارو، بارتكاب سلسلة من الجرائم “المتعمدة” خلال وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.

وبعد جلسات صاخبة استمرت ستة أشهر، صدر تقرير من 1200 صفحة تقريبًا أدّى إلى توجيه 9 تهم إلى بولسونارو منها ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية”، وهي اتهامات يتوقع أن يبقى تأثيرها رمزيا في ظل الدعم الذي يحظى به في البرلمان.

منظمة الصحة: لم نتخطَّ بعد مرحلة الخطر في مكافحة كورونا (رويترز)

متحور جديد في إسرائيل

ورصدت إسرائيل على أراضيها أول إصابة بمتحورة ‘إيه واي فور بوينت تو/ AY4.2 المتفرعة عن المتحورة دلتا وتنتشر في عدة دول أوربية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوربا، وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب المصدر نفسه الذي أكّد عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.