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الأخبار|تركيا

أنعش قلبها.. مشهد رجل إطفاء ينقذ قطة من الموت يحصد ردود فعل عالمية (فيديو)

رجل إطفاء ينقذ قطة من الموت (مواقع التواصل الاجتماعي)
رجل إطفاء ينقذ قطة من الموت (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202110:45 PM (مكة المكرمة)

أثار مشهد قيام رجل إطفاء تركي من محافظة قوجه آلي (شمال) بإنقاذ قطة من موت محقق، ردود فعل عالمية لاسيما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسيين.

ونشرت صفحة (ميديا فونير جود نيوز) الفرنسية على (تويتر)، اليوم السبت، إشادة بسلوك رجل الإطفاء التركي.

وكتبت “في تركيا، القطة كانت على مشارف فقدان حياتها حتى وصل رجال الإطفاء الذين سارعوا في إنعاش قلبها وإعادة القطة الصغيرة إلى الحياة”.

وعلق متابعو الصفحة على المقطع المصور بكثير من الردود المؤثرة.

وغردت دوفوا آن ماري قائلة “رائع! هذا هو العالم الحقيقي الذي من الجيد أن نعيش فيه! في الوقت الحالي نحن مثل هذه القطة، نهلك من قلة التعاطف”.

 

كما نوهت صفحة (لوميديا بوزيتيف) الفرنسية إلى سلوك رجل الإطفاء التركي.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق “في تركيا، أعاد رجل إطفاء قطة صغيرة إلى الحياة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي. توقف قلب القطة بعدما علقت بين مبنيين”.

وأعادت بريجيت لوجام، نشر تغريدة صفحة (لوميديا بوزيتيف) وقالت “هذه قصة المساء الجميلة: رجل إطفاء ينقذ قطة صغيرة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي”.

وتعود واقعة إنقاذ رجل إطفاء لقطة صغيرة في قوجه ألي، إلى الأحد الماضي، حين نشرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ر تي) مقطع مصور مدته نحو دقيقة واحدة لرجل الإطفاء وهو يبذل قصارى جهده لإعادة القطة إلى الحياة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي والمياه.

وتشتهر تركيا بحرصها على حياة القطط ويرتبط الشعب بعلاقة عاطفية وثيقة معها.

ولا يتردد المواطنون الأتراك في إنقاذ القطط أو تحريرها من أي عائق.

وفي 27 من سبتمبر/أيلول الماضي نشرت مؤسسة (تي ري تي) أيضا على صفحتها على تويتر مقطع مصور لإنقاذ قطة، لكن هذه المرة في مدينة إسطنبول.

وأظهر المقطع فرق خفر السواحل التركية وهي تنقذ قطة محاصرة تحت ميناء في منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من إسطنبول.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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