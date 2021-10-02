أنعش قلبها.. مشهد رجل إطفاء ينقذ قطة من الموت يحصد ردود فعل عالمية (فيديو)

أثار مشهد قيام رجل إطفاء تركي من محافظة قوجه آلي (شمال) بإنقاذ قطة من موت محقق، ردود فعل عالمية لاسيما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسيين.

ونشرت صفحة (ميديا فونير جود نيوز) الفرنسية على (تويتر)، اليوم السبت، إشادة بسلوك رجل الإطفاء التركي.

وكتبت “في تركيا، القطة كانت على مشارف فقدان حياتها حتى وصل رجال الإطفاء الذين سارعوا في إنعاش قلبها وإعادة القطة الصغيرة إلى الحياة”.

👨‍🚒 En #Turquie, un chaton errant semblait condamné jusqu’à l’arrivée des #pompiers, qui ont rapidement entrepris une réanimation cardiopulmonaire, permettant de ramener le petit chaton à la vie. pic.twitter.com/MMlF1E3wyq — Mediavenir Good News (@MediavenirGN) October 2, 2021

وعلق متابعو الصفحة على المقطع المصور بكثير من الردود المؤثرة.

وغردت دوفوا آن ماري قائلة “رائع! هذا هو العالم الحقيقي الذي من الجيد أن نعيش فيه! في الوقت الحالي نحن مثل هذه القطة، نهلك من قلة التعاطف”.

Oh! magnifique! le voilà le vrai monde, celui où il fait bon vivre!En ce moment, nous sommes comme ce chaton, nous périssons du manque d'empathie .

Nous sommes envahis d'êtres malsains, vulgaires , froids et ignobles. — Duvois Anne Marie (@DuvoisM) October 2, 2021

كما نوهت صفحة (لوميديا بوزيتيف) الفرنسية إلى سلوك رجل الإطفاء التركي.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق “في تركيا، أعاد رجل إطفاء قطة صغيرة إلى الحياة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي. توقف قلب القطة بعدما علقت بين مبنيين”.

🇹🇷 En Turquie, ce pompier a ramené un chaton à la vie en utilisant la RCR. Le cœur du chat s’était arrêté quand il s’était coincé entre deux bâtiments. 🙏 👏pic.twitter.com/Pr0EBZS2QX — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) September 30, 2021

وأعادت بريجيت لوجام، نشر تغريدة صفحة (لوميديا بوزيتيف) وقالت “هذه قصة المساء الجميلة: رجل إطفاء ينقذ قطة صغيرة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي”.

La jolie histoire du soir : le pompier et le chaton en arrêt cardiaque https://t.co/J0vq1P804T — Brigitte Le Cam (@brigittelecam) September 30, 2021

وتعود واقعة إنقاذ رجل إطفاء لقطة صغيرة في قوجه ألي، إلى الأحد الماضي، حين نشرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي ر تي) مقطع مصور مدته نحو دقيقة واحدة لرجل الإطفاء وهو يبذل قصارى جهده لإعادة القطة إلى الحياة باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي والمياه.

وتشتهر تركيا بحرصها على حياة القطط ويرتبط الشعب بعلاقة عاطفية وثيقة معها.

ولا يتردد المواطنون الأتراك في إنقاذ القطط أو تحريرها من أي عائق.

وفي 27 من سبتمبر/أيلول الماضي نشرت مؤسسة (تي ري تي) أيضا على صفحتها على تويتر مقطع مصور لإنقاذ قطة، لكن هذه المرة في مدينة إسطنبول.

وأظهر المقطع فرق خفر السواحل التركية وهي تنقذ قطة محاصرة تحت ميناء في منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من إسطنبول.