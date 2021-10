الجيش البريطاني يوصل الوقود في ظل أزمة طاحنة بالبلاد (فيديو)

قالت الحكومة البريطانية إنها ستنشر نحو 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، من يوم الإثنين للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

وأعلنت بريطانيا الجمعة، أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الإثنين بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج الى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة الى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

وما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود بعد أسبوع شهد عمليات شراء بدافع الذعر ومشاجرات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصل الإمداد لنقطة الانهيار بسبب نقص أعداد سائقي الشاحنات.

EXCLUSIVE: Scale of shortage-hit Britain laid bare as every sector of economy hurt by worker crisishttps://t.co/6pJJpJXDxX

— The Mirror (@DailyMirror) October 1, 2021