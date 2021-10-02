“مات بسبب لقمة عيشه”.. غضب بمصر بعد وفاة بائع متجول صادرت السلطات مركبته (فيديو)

قال مواطنون من حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة بمصر إن رجلا توفي عقب مشادة بينه وبين أحد موظفي الحي أثناء حملة إزالة إشغالات ومصادرة دراجة (تروسيكل) يستخدمها في بيع الدجاج.

وأظهر مقطع فيديو تجمهر عدد من الأهالي وسط صدمتهم، عقب سقوطه ميتا بعد محاولات استرجاع دراجته، مكررين عبارة “عشان الفلوس” مطالبين بمحاسبة المتسبب في وفاته.

وشارك الأهالي مقطع من كاميرا المراقبة تظهر الرجل قبيل وفاته ومحاولاته لاسترجاع دراجته البخارية (تروسيكل) التي يستخدمها في البيع والتنقل.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم، وسماع أقوالهم مع فحص كاميرات المراقبة ورواية شهود العيان.

وجرى إيداع الجثة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفاة بائع متجول بعد مشادة بينه وبين أحد موظفي الحي أثناء حملة إزالة إشغالات ومصادرة دراجة يستخدمها في بيع الدجاج#الجيزة #بولاق #مصر pic.twitter.com/fND8qelmuE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2021

بتوع الحي امبارح الصبح

حاولوا يستولوا علي تروسيكل

بتاع رجل كبير في السن

الراجل فضل يدافع ولكن في

الآخر ضربوه

ومات بس

. — الخال مقصود ( الأقصر والأهلي) (@abohana1959) September 29, 2021

لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون النهاردة في أرض اللواء رجل مسن كان سايق تروسيكل الحي خده منه الرجل ماستحملش طب ساكت ميت والناس اتلمت الداخلية جت ولمت الموضوع وشالت الجثة وفرقت التجمعات بهدوء خصوصا انها مش طرف في المشكله 💔💔https://t.co/InYMIwk25U — 🎀🎀🅰rw🅰☙الباشمحاسبة ☙♨♨ (@Arwa28719284) September 30, 2021

موظف بالحي يتسبب في وفاة صاحب تروسيكل من صفط اللبن

المواطن عمر عبد الله منطقة البدرشيني صفط اللبن وفاة مواطن بسكتة قلبية بعد مصادرة تروسيكل الفراخ الخاص به بحي بولاق وبمرور نائب رئيس حى العجوزة بمكان الواقعة الاهالى وتعدوا عليه بالضرب المبرح مما اسفر عن إصابته بجرح قطعى بالرأس pic.twitter.com/rqrN8SnESy — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@e0_wh9) September 30, 2021

القبض على موظف إشغالات حي بولاق الدكرور المتسبب في وفاة بائع بـ العجوزة https://t.co/G62TO8jEFA #صدى_البلد — صدى البلد (@baladtv) October 1, 2021