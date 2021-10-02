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“مات بسبب لقمة عيشه”.. غضب بمصر بعد وفاة بائع متجول صادرت السلطات مركبته (فيديو)

قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم
قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم
1/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202101:36 AM (مكة المكرمة)

قال مواطنون من حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة بمصر إن رجلا توفي عقب مشادة بينه وبين أحد موظفي الحي أثناء حملة إزالة إشغالات ومصادرة دراجة (تروسيكل) يستخدمها في بيع الدجاج.

وأظهر مقطع فيديو تجمهر عدد من الأهالي وسط صدمتهم، عقب سقوطه ميتا بعد محاولات استرجاع دراجته، مكررين عبارة “عشان الفلوس” مطالبين بمحاسبة المتسبب في وفاته.

وشارك الأهالي مقطع من كاميرا المراقبة تظهر الرجل قبيل وفاته ومحاولاته لاسترجاع دراجته البخارية (تروسيكل) التي يستخدمها في البيع والتنقل.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم، وسماع أقوالهم مع فحص كاميرات المراقبة ورواية شهود العيان.

وجرى إيداع الجثة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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