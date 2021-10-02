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عجوز سورية نازحة: غلبني الجوع والعراء ولا أعرف شيئا عن كورونا (فيديو)

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202105:25 PM (مكة المكرمة)

من مخيم الفرن في قرية يحمول شمال مدينة إدلب السورية نقلت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين الذين يعيشون ظروفا قاسية في ظل انتشار فيروس كورونا في الشمال السوري.

يعيش النازحون أوضاعا سيئة بسبب هطول الأمطار التي حولت الخيام إلى برك مائية جعلتهم يخرجون أغراضهم منها ويحاولون وقاية أطفالهم من المطر.

بطرق بدائية يقي النازحون أنفسهم من البرد والمطر، وقال أحد الذين تحدثت إليهم الجزيرة مباشر إن المنظمات الدولية لا تمدهم بالمساعدات الكافية وناشد النازح المنظمات عبر القناة.

اهترأت الأقمشة التي يغطي بها النازحون خيامهم وتزداد معاناتهم في فصل الشتاء، ويملأ التراب حتى أكلهم.

يعيش سكان القرية منذ 8 أشهر دون معونات غذائية على القليل، حسب تعبير النازح تحت القصف وتدخل القذائف إلى الخيام.

تحدثت كاميرا الجزيرة مباشر إلى سيدة عجوز قالت إن الجوع والعراء غلباها، وأنهم خلال فصل الشتاء يفتقرون إلى تدفئة.

لا تتمكن السيدة من الذهاب إلى الطبيب، لا تعرف فيروس كورونا الذي غير العالم منذ سنتين، وتشتغل ابنتها بالبساتين لكنها لا تتمكن من توفير لقمة العيش.

تفترش العجوز (90 سنة) البلاستيك ولا تجد أغطية تقيها من البرد، وعبرت عن خوفها من القصف الذي لا يتوقف.

المصدر : الجزيرة مباشر

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