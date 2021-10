رغم توسع المعرفة به.. الباحثون يواجهون صعوبة في تعريف مرض “كورونا طويل الأمد”

تهدد أزمة فيروس كورونا الصحية، بإصابة بعض المرضى بما يُسمى كوفيد طويل الأمد- والذي تبقى أعراضه ظاهرة لأشهر- في وقت لا يزال الغموض يحيط بطبيعته الحقيقية رغم أن الأطباء يعرفون عنه المزيد اليوم.

وقالت الطبيبة السويسرية (ميسم نعمة) خلال مؤتمر نظمه معهد باستور في نهاية سبتمبر/أيلول “يجب إجراء مزيد من الأبحاث على مرض كوفيد طويل الأمد والمرضى المصابين به”.

وتعمل الطبيبة، مثل عدة باحثين آخرين في جميع أنحاء العالم، على إعطاء تعريف أفضل لمرض” كوفيد الطويل” الذي يتمثل في استمرار الأعراض لدى مريض أصيب قبل أشهر بالفيروس.

وبعد بداية الأزمة الصحية عام 2020، أفاد الكثير من المرضى أنهم ما زالوا يعانون بعد فترة طويلة من إصابتهم بالمرض من أعراض مثل التعب وصعوبة التنفس وفقدان حاسة الشم بشكل دائم.

واليوم ثمة إجماع على وجود هذه الظاهرة، إذ يدرك غالبية الباحثين والكثير من السلطات الصحية أن الأعراض الطويلة الأمد تستمر لدى بعض المرضى بمن فيهم الذين أصيبوا بأشكال خفيفة منه.

وقدّرت الطبيبة ميسم نعمة بعد دراسة عدة مئات من المرضى أن أكثر من ثلثهم يستمرون في المعاناة من عرض واحد على الأقل بعد سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر من الإصابة.

لكن هذه ليست سوى نقطة انطلاق، فمن غير المعروف ما الذي يمكن أن يتسبب في استمرار هذه الأعراض:

هل تبقى كمية صغيرة من الفيروس في الجسم؟ هل يستمر الضرر الذي يسببه لبعض أعضاء الجسم، سواء كان الضرر مرتبطًا بالفيروس نفسه أو برد الفعل المناعي؟ هل هناك مكون نفسي بحت؟

لكن السؤال حول الأسباب يؤدي إلى سؤال آخر: هل هناك كوفيد واحد طويل الأمد؟ أم أننا نصنف تحت المصطلح نفسه وقائع مختلفة، بين مرضى يعانون من أشكال خفيفة وغيرهم ممن أصيبوا بمضاعفات استدعت دخولهم المستشفى أو وضعهم في العناية المركزة؟

في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز، كتب طبيب الرئة الأمريكي (آدم غافني) في أغسطس/آب أن “كوفيد الطويل يعني الآن أشياء مختلفة في سياقات مختلفة ولأشخاص مختلفين”.

وإن كان غافني لا ينكر الحاجة إلى أخذ كل مريض يعاني من أعراض طويلة الأمد على محمل الجد، فقد عبّر عن خشيته من شكل من أشكال “الذعر الإعلامي”.

وفي مواجهة تنوع الحالات التي تدخل ضمن تعريف كوفيد الطويل، أعرب عن شكوكه في وجود مرض مرتبط فقط بالإصابة بفيروس كورونا.

I assume I'm among those Ed is subtweeting

Either way, this isn't about "expertise".

Ed decided that those who advance a particular framework he favors about specific complex chronic illnesses have "actual expertise," while those of us w/ other views are "epistemic trespassing" https://t.co/t2qi7BPti0

— Adam W Gaffney (@awgaffney) September 24, 2021