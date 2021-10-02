Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

دبلوماسي أمريكي سابق: الولايات المتحدة قد ترسل مسؤولين عسكريين إلى تونس (فيديو)

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202112:40 PM (مكة المكرمة)

قال وليام لورانس المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوطات على الحكومة التونسية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترسل مسؤولين عسكريين منهم رئيس القيادة الأفريقية، وأضاف أن هذا ما أدى إلى سحب الدبابات من محيط البرلمان من طرف السلطة التونسية.

ولفت المسؤول السابق في مداخلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تنتظر تشكيل حكومة في تونس وعودة البرلمان لعقد جلساته وكذا الوضع الدستوري في البلاد، وذكّر بأن وزارة الخارجية أرسلت مبعوثا رئاسيا ووفدا تشريعيا رفيع المستوى إلى تونس من أجل ذلك.

واعتبر لورانس أن تعيين رئيسة حكومة -نجلاء بودن- لا يعني أن الأمر قضي بل إن الطريق لايزال طويلا أمام تونس للعودة إلى الديمقراطية.

وأفاد الدبلوماسي السابق بأن الولايات المتحدة أنفقت مليار دولار على هذا المسار وأنها ستقدم المزيد في حال لم تنحرف تونس عن المسار الديمقراطي المنشود.

وأكد لورانس أن الولايات المتحدة قلقة بالوضع غير المستقر في تونس الذي يمكن أن يلقي بظلاله على ليبيا ويؤدي إلى عدم استقرار الوضع السياسي بها، وأشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث خلال زيارته إلى مصر وليبيا والسعودية عن ما يمكن أن تقوم به دول الجوار في تيسير الوضع السياسي.

قلق أمريكي

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إجراء عمليات إصلاح “شفافة وشاملة” تعليقا على تشكيل سعيد الأربعاء، حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن وفق ما نقلته قناة “الحرة” عن مسؤول بالخارجية الأمريكية لم تسمه.

وقال المسؤول إن واشنطن “تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل بإقامة حكومة ديمقراطية تعالج الأزمات الصحية والمالية الخطيرة التي تواجه تونس” غير أن الإدارة الأمريكية في الوقت ذاته “قلقة” من أن تفتقر الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس إلى “جدول زمني واضح للعودة إلى نظام دستوري”.

وأضاف: “يجب أن تكون عملية الإصلاح التي يقوم بها الرئيس التونسي شفافة وشاملة وتضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة”، وتابع أن تعيين نجلاء بودن لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة خطوة أولى نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية الحاجات الملحة للشعب التونسي.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي “إجراءات استثنائية” شملت إقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

عشرات النواب بتونس ينوون استئناف عملهم في البرلمان.. هل تتأثر شرعية سعيد؟ (فيديو)

أعلن النائب في البرلمان التونسي عياشي زمّال إن 90 نائبًا وقعوا على بيان يدعو إلى استئناف أعمال المجلس، وأن النواب سيتوجهون اليوم الجمعة إلى مقر البرلمان لاستئناف عملهم بعد انتهاء الإجازة السنوية.

1/10/2021
المزيد من الأخبار

تركيا.. جرعات لقاح كورونا تتخطى الـ 110 ملايين

بدأت تركيا حملة التطعيم بالبلاد في 14 يناير/ كانون الثاني في عموم تركيا (رويترز)

هيومن رايتس ووتش: الإمارات تستغل إكسبو 2020 لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان

معرض إكسبو 2020 في دبي (رويترز)

شاهد: تراشق بين مؤيدي العسكريين والمدنيين حول المسؤولية عن تدهور الأوضاع في السودان

مظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني (الأناضول)

المسلمون في بلجيكا يلجؤون إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال

مسلمون في بلجيكا في أحد المسالخ يوم عيد الأضحى(غيتي أرشيف)
الأكثر قراءة

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

ولادة طفل على متن طائرة تركية متجهة إلى شيكاغو (الأناضول)

“مات بسبب لقمة عيشه”.. غضب بمصر بعد وفاة بائع متجول صادرت السلطات مركبته (فيديو)

قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم
مقالات

تاريخ الهند مع الإسلام وسبب اضطهاد المسلمين

جثة مسلم هندي بعد الاعتداء عليه

لوحة سيارة تحدد بدقة ميعاد وتاريخ وفاة شاب.. مفارقة غريبة تشعل المنصات المصرية

البعض رأى أن اللوحة تتنبأ بالحظ السيئ وبموعد الوفاة وتاريخها (مواقع التواصل)