بعد تدريب إطلاق نار مع إسرائيليين على صور بأزياء عربية.. بنما تعتذر ومغردون يستنكرون

اعتذرت شرطة بنما عن استخدامها صورا لأشخاص يرتدون زيا عربيا تقليديا كأهداف خلال تدريبات على إطلاق النار مع مدربين إسرائيليين.

وقالت شرطة بنما “نحن نحترم الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية، ونعرب عن أسفنا لأنه وخلال مهمة كنا نشارك فيها كمؤسسة حدث موقف بعيد عن طبيعة مهمتنا وواجبنا”.

#Comunicado | Lamentamos que durante un acto en el que como institución participamos como invitados haya surgido una situación ajena a la naturaleza de nuestra misión y deber como primera Institución de seguridad. pic.twitter.com/h2MebZOLR7 — Policía Nacional (@ProtegeryServir) October 2, 2021

وأوضحت شرطة بنما في بيان أمس الجمعة قائلة “نريد تقديم اعتذارنا لمن شعروا بالإهانة”.

وأثير الجدل بعدما نشرت شرطة بنما الوطنية وغرفة التجارة الإسرائيلية-البنمية صورا لتدريبات للشرطة على ما يبدو، قبل حذفها.

Desde el COPASOLPA rechazamos esta acción de los entrenamientos conjuntos de la @ProtegeryServir junto a la embajada sionista de Israel usando la imagen de una persona usando una Kufiya para practicar tiro al blanco. #sionismootraformaderacismo pic.twitter.com/ybl1CqzENu — PALESTINA-PANAMÁ 🇵🇸🇵🇦 (@copasolpa) October 1, 2021

وفي إحداها ظهر رجل يصوب مسدسا على صورة يبدو فيها مسلحا يلبس كوفية.

وجاء في منشور على تويتر حذف لاحقا “بهدف تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبنما تم تدريب وحدات الشرطة في المقرات الدبلوماسية على تقنيات مختلفة لإطلاق النار على أيدي مدربين من السفارة الإسرائيلية في بنما”.

¿Qué gana la Policía de Panamá con poner una foto de una palestina como símbolo del terrorismo? pic.twitter.com/6si1Vg3Khg — Rubén Murgas (@RubenMurgas) October 1, 2021

مغردون ونشطاء يستنكرون

واستنكرت لجنة التضامن البنمية مع فلسطين الواقعة وقالت في بيان إن ما حصل يروّج “للعنف والعنصرية من خلال السماح بتصنيف كل من يضع حجابا أو ما شابه إرهابيا”.

كما استنكر مغردون الأمر، وقال مغرد “ماذا تكسب الشرطة البنمية من وضع صورة لفلسطيني كرمز للإرهاب؟”.

وكتب مغرد آخر ” يا للعار، يتم تدريبهم من قبل السفارة الإسرائيلية لهدف إطلاق النار باستخدام صورة شخص يلبس كوفية”.

Comunicado del Comite Panameño de Solidaridad con Palestina condenando los entrenamientos israelí a la Policía nacional @CoplacOficial#sionismootraformaderacismo

🇵🇸🇵🇦 pic.twitter.com/NvRa1ocAap — PALESTINA-PANAMÁ 🇵🇸🇵🇦 (@copasolpa) October 2, 2021

واستنكر مغرد وقال “كيف يمكن لمدربين من السفارة الإسرائيلية في بنما أن يستخدموا صورة امرأة مسلمة كصورة هدف؟ وأضاف “نحن نحترم في بنما جميع الأديان”.