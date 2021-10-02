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بعد تدريب إطلاق نار مع إسرائيليين على صور بأزياء عربية.. بنما تعتذر ومغردون يستنكرون

شرطة بنما وتدريبات إطلاق نار مع إسرائيليين على صور بأزياء عربية (منصات التواصل)
شرطة بنما وتدريبات إطلاق نار مع إسرائيليين على صور بأزياء عربية (منصات التواصل)
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202104:22 PM (مكة المكرمة)

اعتذرت شرطة بنما عن استخدامها صورا لأشخاص يرتدون زيا عربيا تقليديا كأهداف خلال تدريبات على إطلاق النار مع مدربين إسرائيليين.

وقالت شرطة بنما “نحن نحترم الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية، ونعرب عن أسفنا لأنه وخلال مهمة كنا نشارك فيها كمؤسسة حدث موقف بعيد عن طبيعة مهمتنا وواجبنا”.

وأوضحت شرطة بنما في بيان أمس الجمعة قائلة “نريد تقديم اعتذارنا لمن شعروا بالإهانة”.

وأثير الجدل بعدما نشرت شرطة بنما الوطنية وغرفة التجارة الإسرائيلية-البنمية صورا لتدريبات للشرطة على ما يبدو، قبل حذفها.

وفي إحداها ظهر رجل يصوب مسدسا على صورة يبدو فيها مسلحا يلبس كوفية.

وجاء في منشور على تويتر حذف لاحقا “بهدف تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبنما تم تدريب وحدات الشرطة في المقرات الدبلوماسية على تقنيات مختلفة لإطلاق النار على أيدي مدربين من السفارة الإسرائيلية في بنما”.

مغردون ونشطاء يستنكرون

واستنكرت لجنة التضامن البنمية مع فلسطين الواقعة وقالت في بيان إن ما حصل يروّج “للعنف والعنصرية من خلال السماح بتصنيف كل من يضع حجابا أو ما شابه إرهابيا”.

كما استنكر مغردون الأمر، وقال مغرد “ماذا تكسب الشرطة البنمية من وضع صورة لفلسطيني كرمز للإرهاب؟”.

وكتب مغرد آخر ” يا للعار، يتم تدريبهم من قبل السفارة الإسرائيلية لهدف إطلاق النار باستخدام صورة شخص يلبس كوفية”.

واستنكر مغرد وقال “كيف يمكن لمدربين من السفارة الإسرائيلية في بنما أن يستخدموا صورة امرأة مسلمة كصورة هدف؟ وأضاف “نحن نحترم في بنما جميع الأديان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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