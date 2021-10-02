Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|تركيا

“باها”.. مسيرة جديدة تنضم لأسطول المسيرات التركية (فيديو)

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202107:14 PM (مكة المكرمة)

أجرت شركة هافلسان (HAVELSAN) التركية للصناعات الإلكترونية والجوية أول تجربة ناجحة على طائرة بدون طيار (باها BAHA) ذات الإقلاع والهبوط العمودي>

وقال محي الدين سولماز المدير العام لشركة هافلسان إن الشركة أنهت مؤخرا الاختبارات الميدانية الأولى للطائرة بدون طيار (باها) بحضور قوى أمنية.

وأوضح أن الاختبارات الميدانية تتيح للشركة تطوير أنشطتها عبر النتائج التي تحصل عليها خلال التجارب، وقال “نأمل أن نجرب هذه المدخلات (الجديدة) بالميدان مجددًا في بداية 2022 وأن نرى نتائج ناجحة”.

وأشار سولماز إلى أن الطائرة بدون طيار (باها) تزن 30 كيلوغرامًا، وتحمل 5 كيلوغرامات، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.

وقال “لقد أجرينا اختبارات على الطائرة بدون طيار في ظروف ميدانية مختلفة بالمناطق الحدودية، خاصة أنها تتمتع بقدرة طيران عمودية في الإقلاع والهبوط”.

ولفت إلى أن (باها) قامت برحلة على ارتفاع 7500 قدم على بعد 10 كيلومترات من مركز الدعم الأرضي، واستقبلت صورا وأرسلتها لأغراض الاستطلاع والمراقبة وأجرت إقلاعا ذاتيا بمعدات محلية ووطنية.

وأكد سولماز أنه بفضل التقنيات المستخدمة لدى هافلسان، يمكن لقائد واحد التحكم بالطائرة بدون طيار (باها) بالتزامن مع قيادته لعربات برية وإجراء مهمات مشتركة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

انتخابات الشورى القطرية.. مواطنون يعبرون عن سعادتهم بالإنجاز التاريخي (فيديو)

العملية الانتخابية سارت بسلاسة في ظل التزام الناخبين بجميع الضوابط (الجزيرة)

رفضت مزاعم اليونان حول الحدود البحرية.. أنقرة: سنواصل الدفاع عن حقوقنا وحقوق قبرص التركية شرقي المتوسط

تجدد المخاوف من تصعيد عسكري بين تركيا واليونان شرق المتوسط (وكالة الأناضول)

رغم توسع المعرفة به.. الباحثون يواجهون صعوبة في تعريف مرض “كورونا الطويل الأمد”

مريضة بأحد مشافي فرنسا تعالج من أعراض كورونا طويلة الأمد (رويترز)

عجوز سورية نازحة: غلبني الجوع والعراء ولا أعرف شيئا عن كورونا (فيديو)

عجوز نازحة في الشمال السوري (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

“مات بسبب لقمة عيشه”.. غضب بمصر بعد وفاة بائع متجول صادرت السلطات مركبته (فيديو)

قوات الأمن تحفظت على الموظفين المتسببين في وفاة الرجل للنظر في أمرهم

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

ولادة طفل على متن طائرة تركية متجهة إلى شيكاغو (الأناضول)
مقالات

طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام

طه حسين

مع ارتفاع أسعار النفط ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية لعُمان

بلغ إنتاج عمان من النفط والمكثفات العام الماضي 347.949 مليون برميل (رويترز)