“باها”.. مسيرة جديدة تنضم لأسطول المسيرات التركية (فيديو)

أجرت شركة هافلسان (HAVELSAN) التركية للصناعات الإلكترونية والجوية أول تجربة ناجحة على طائرة بدون طيار (باها BAHA) ذات الإقلاع والهبوط العمودي>

وقال محي الدين سولماز المدير العام لشركة هافلسان إن الشركة أنهت مؤخرا الاختبارات الميدانية الأولى للطائرة بدون طيار (باها) بحضور قوى أمنية.

وأوضح أن الاختبارات الميدانية تتيح للشركة تطوير أنشطتها عبر النتائج التي تحصل عليها خلال التجارب، وقال “نأمل أن نجرب هذه المدخلات (الجديدة) بالميدان مجددًا في بداية 2022 وأن نرى نتائج ناجحة”.

وأشار سولماز إلى أن الطائرة بدون طيار (باها) تزن 30 كيلوغرامًا، وتحمل 5 كيلوغرامات، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة وقادرة على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.

وقال “لقد أجرينا اختبارات على الطائرة بدون طيار في ظروف ميدانية مختلفة بالمناطق الحدودية، خاصة أنها تتمتع بقدرة طيران عمودية في الإقلاع والهبوط”.

ولفت إلى أن (باها) قامت برحلة على ارتفاع 7500 قدم على بعد 10 كيلومترات من مركز الدعم الأرضي، واستقبلت صورا وأرسلتها لأغراض الاستطلاع والمراقبة وأجرت إقلاعا ذاتيا بمعدات محلية ووطنية.

وأكد سولماز أنه بفضل التقنيات المستخدمة لدى هافلسان، يمكن لقائد واحد التحكم بالطائرة بدون طيار (باها) بالتزامن مع قيادته لعربات برية وإجراء مهمات مشتركة.