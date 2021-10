المسلمون في بلجيكا يلجؤون إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال

أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا تقديم استئناف إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.

وقالت الجمعيات في بيان إن “المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوربية.

وأشارت الجمعيات في بيانها إلى أن قرار استئناف الحكم أمام المحكمة الأوربية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، جاء بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر يوم الخميس.

وأوضح البيان أن “تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماما مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان”.

#Muslim associations will appeal at the European Court of Human Rights against the decision of #Belgium's Constitutional Court banning ritual halal animal slaughter, they announced on Friday. pic.twitter.com/VSpHzzRhY7

— Daily Ummah International (@dailyummahint) October 2, 2021