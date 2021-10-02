رفضت مزاعم اليونان حول الحدود البحرية.. أنقرة: سنواصل الدفاع عن حقوقنا وحقوق قبرص التركية شرقي المتوسط

أعلنت تركيا، اليوم السبت، استمرارها في الدفاع عن حقوقها وحقوق جمهورية قبرص التركية، في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أكدت فيه أن سبب التصعيد في شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة، هو ادعاءات اليونان وقبرص اليونانية بامتلاكهما صلاحية قصوى في بعض المناطق البحرية، وتصرفاتهما أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق ومصالح تركيا وقبرص التركية بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان اقترح على الاتحاد الأوربي العام الماضي، تنظيم مؤتمر شامل بخصوص شرق المتوسط.

كما لفت إلى مقترح تقدمت به قبرص التركية إلى الشطر اليوناني من الجزيرة في 13 يوليو/ تموز 2019، حول احتياطات الطاقة البحرية بالمنطقة المشتركة.

ونقلت صحيفة “ايكاتيميرني” اليونانية، اليوم، عن تشاووش أوغلو قوله إن “الأسباب وراء التوترات في شرق البحر المتوسط، ناجمة عن الادعاءات البحرية المتطرفة لليونان ولإدارة القبارصة اليونانيين، بالإضافة إلى إجراءاتهم التي تتجاهل حقوق بلادنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية”.

واتهم تشاووش أوغلو جمهورية قبرص اليونانية بتجاهل جميع الدعوات التركية الساعية لتغليب الحوار حول قضايا التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف “بينما كل هذه المقترحات مطروحة على الطاولة، يبدو أن الأنشطة الاستفزازية لليونان ولجمهورية قبرص، تثير توترات في شرق البحرالمتوسط”.

وتابع أن النشاط الأخير لسفينة الأبحاث الفرنسية “نيوتيكال جيو” التي تعرضت لمضايقات من قبل سفن حربية تركية، أثناء إجراء أبحاث في منطقة شرق جزيرة كريت، وخطط من قبل نيقوسيا لإجراء تدريب جديد جنوب الجزيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل “سيزيد التوترات ويهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط”.

وذكرت الخارجية التركية أن اليونان انتهكت الجرف القاري التركي في الآونة الاخيرة، إضافة إلى إعلان قبرص اليونانية أنها ستبدأ، الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأنشطة تنقيب تنتهك من خلالها حقوق قبرص التركية والجرف القاري التركي.

وأوضحت أن قبرص اليونانية أعلنت أيضا أنها ستبدأ، في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم أعمال حفر وتنقيب جديدة جنوبي الجزيرة.

وشددت الخارجية التركية على أن هذه التصرفات من شأنها زيادة التوتر وتهديد السلام والاستقرار في شرق المتوسط، مؤكدة أنها اتخذت الخطوات اللازمة في مواجهة التصرفات الأحادية المذكورة، لافتة انتباه أطراف ثالثة لئلا تصبح أداة في تلك التصرفات.

وأمس الجمعة، أكدت الخارجية التركية أن مزاعم اليونان المتشددة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي منافية للقانون الدولي.

وفي رد مكتوب على سؤال حول تصريح وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس أن الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين بلاده وفرنسا تشمل مناطق الصلاحية البحرية، قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن المزاعم المتطرفة لليونان بشأن (حدود) مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي، تتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن اليونان تتوهم أن بوسعها دفع أنقرة للقبول بتلك المزاعم التي هي محل مساءلة من قبل المجتمع الدولي، من خلال عقد تحالفات عسكرية ثنائية ضد تركيا بشكل يضر بحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأكد المتحدث أن اعتقاد أثينا بإمكانية إرغام أنقرة على قبول تلك المزاعم بهذه الطريقة ليس إلا “محض خيال”.

وشدد أن مثل هذه المحاولات التي لا طائل منها، إنما تزيد تصميم تركيا على حماية حقوقها في بحري إيجه والمتوسط بالإضافة إلى حقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد أن نهج أثينا القائم على التسلح عوضا عن التعاون، والسعي لعزل تركيا، سياسة غير سليمة تهدد السلام والاستقرار الاقليميين، ومن شأنها إلحاق الضرر باليونان والاتحاد الأوربي الذي هي عضو فيه.