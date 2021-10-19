واشنطن: البنتاغون يتشاور مع تركيا لحل الخلاف حول طائرات إف-35

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجري مشاورات مع تركيا لحل الخلاف المتعلق بطائرات (إف-35).

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بذلك خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين ردًا على أسئلة حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الموضوع.

وامتنع المتحدث عن الرد بشكل مباشر على تصريحات أردوغان، لكنه قال إن البنتاغون يجري مشاورات مع تركيا لحل الخلاف.

وذكر أن المسؤولين الأتراك أعلنوا للرأي العام أنهم يهتمون بشراء طائرات (إف-16) داعيا الصحفيين إلى سؤال الحكومة التركية عن خططها لشراء المعدات الدفاعية.

لكنه قال “الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض بشأن التمويل حيال طلبات تركيا لشراء طائرات إف-16”.

وقال برايس إن واشنطن عرضت على أنقرة شراء طائرات إف-16 فيما يخص إعادة الأموال التي دفعتها الأخيرة في إطار برنامج طائرات إف-35 والتي تبلغ قيمتها مليار و400 مليون دولار.

وقال برايس إنه لن يؤكد مبيعات الأسلحة المقترحة ونقلها قبل إخطار الكونغرس بها والموافقة عليها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تولي قيمة كبيرة لشراكتها مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف “تركيا حليف مهم في الناتو، ولدينا روابط ثنائية طويلة الأمد وعميق”.

وأوضح برايس أن إمكانية العمل المشترك بين تركيا وحلف الناتو لا تزال قضية أولوية.

الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية (غيتي)

طائرات (إف-16) المقاتلة

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.

وصرّح الرئيس التركي بأن هذا الأمر الذي قد يقود إلى حل الخلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن تعليق طلب تركيا لشراء طائرات إف-35 الأكثر تطورا.

وقال أردوغان “دفعنا 1.4 مليار دولار من أجل طائرات إف-35 وقدمت الولايات المتحدة هذا العرض مقابل هذا المبلغ، وبخصوص ذلك قلنا لنأخذ الخطوة اللازمة لتلبية احتياجات بلدنا الدفاعية”، مشيرًا إلى أن طائرات إف-16 الجديدة تساعد في تطوير أسطولها.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16 مقاتلة من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.