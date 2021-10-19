جدل في مصر بعد انسحاب ممثلين من عرض فيلم بمهرجان الجونة (فيديو)

أثار انسحاب 3 ممثلين مصريين خلال عرض أحد الأفلام في مهرجان الجونة السينمائي بدعوى أن الفيلم يقدم صورة مسيئة لمصر جدلا واسعا على مواقع التواصل.

ورأى الممثلون الثلاثة -وهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبد الباقي- أن فيلم (ريش) يقدم صورة غير حقيقية عن مصر وذلك رغم حصول الفيلم على الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان (كان) السينمائي الدولي.

وحاز الفيلم على الجائزة لتناوله معاناة الفقراء في مصر وهي نفس المشاهد التي رفضها الممثلون الثلاثة وغادروا بسببها قاعة العرض.

وتدور أحداث فيلم (ريش) في إطار خيالي عن اختفاء الأب في ليلة عيد ميلاد الابن الأصغر بعد أن حوّله ساحر إلى دجاجة لنكتشف مع الوقت المعاناة التي تدخل فيها الزوجة والأم التي عليها أن توفر لأبنائها سبل العيش.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله تعلق على مغادرة فنانين العرض الخاص لفيلم "ريش" ضمن مهرجان #الجونة السينمائي الدولي بحجة أنه يسيء لـ #مصر pic.twitter.com/a9AvtjSQjr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله على انسحاب الفنانين الثلاثة-عبر مداخلة على الجزيرة مباشر- قائلة “الفيلم استقبله النقاد والجمهور في مهرجان الجونة بشكل جيد جدا ولم تطرح أبدا فكرة أنه يسيء لمصر. رأيت في الفيلم شكلا مختلفا يقترب من مدرسة العبث”.

وأضافت “مسألة الفقر موجودة في كل المجتمعات ومشاهد الفيلم عادية وتعكس الواقع ولم أر فيها أي تعمد لإساءة”.

بينما رأى الناقد أسامة صفار أن انسحاب الفنانين من الفيلم وهجومهم عليه يبدو وأنه محاولة لحجز مكان في مسلسلات وأفلام الحكومة القادمة خاصة وأنهم لم يظهروا في مسلسلات مثل مسلسل الاختيار أو أفلام الشركة المتحدة المملوكة للنظام.

وأضاف أن هذا الأمر ينذر بثقافة خطيرة جدا أسماها “ثقافة التبعية للنظام” مشيرا إلى أن انسحابهم بهذا الشكل “بمثابة بلاغ للأجهزة الأمنية” بدلا من تشجيع صناع الفيلم الذي حظي بجائزة دولية.

الناقد الفني المصري أسامة صفار تعليقا على مغادرة فنانين العرض الخاص لفيلم "ريش" ضمن مهرجان #الجونة السينمائي الدولي بحجة أنه يسيء لـ #مصر: حاولوا حجز مكان في أفلام الحكومة القادمة pic.twitter.com/07xTde4jUD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

وكتبت الناقدة فايزة هنداوي عبر فيسبوك “شريف منير يزايد على صناع فيلم (ريش) ويقول إنه إساءة لسمعة مصر. ألم تملوا من هذه الجملة المستهلكة؟ لك أن تنتقد الفيلم كيفما تشاء ولكن ما يسيء لسمعة مصر حقا هو الفقر والجهل والمرض المتفشين في المجتمع وليس الأفلام مطلقا”.

وكتب الصحفي محمود كامل “أذكركم بالدور الحقيقي للسينما والفن. أو لن أذكركم فإذا كنتم تعلمون فتلك مصيبة، وإذا غابت عنكم المعرفة فالمصيبة أكبر. سجلتم موقفا بائسا بالانسحاب من عرض فيلم ريش، وهو الفيلم الذي كان وراء تتويج السينما المصرية للمرة الأولى في تاريخها بجائزة في مهرجان (كان) عن عمل فني محدد”.

رغم حصوله على جائزة بمهرجان #كان .. ممثلون مصريون ينسحبون من عرض فيلم #ريش بدعوى إساءته لسمعة #مصر .. وناشطون: "مازهقتوش من الكيليشه ده؟"#مهرجان_الجونة pic.twitter.com/8yFqPApCSR — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 18, 2021

وكتب مجدي كامل “شريف منير وأحمد رزق و أشرف عبد الباقي توجههم معروف. يقولون لم يتحملوا رؤية الفقراء في فيلم ريش، وصعدوا لجناحهم في الفندق الفاخر ذي الخمس نجوم”.

أما المحامي هشام عباس فكتب قائلا “تحية احترام لكل فنان غادر المهرجان بسبب محاولة الإساءة لمصر عن طريق عرض فيلم لا يناسب واقع التغيير في حياة الناس بحياة كريمة وحياة أفضل”.