فيسبوك تعتزم توظيف عشرة آلاف شخص لتطوير مشروع جديد.. تعرف عليه

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم توظيف عشرة آلاف شخص في السنوات الخمس المقبلة للعمل على تطوير عالم “ميتافيرس” الرقمي الموازي الذي يطمح إلى تحقيقه مؤسس الشبكة ورئيسها مارك زوكربيرغ.

وأضافت الشركة، التي تضم حاليا 63 ألف موظف، أنها تعتزم توظيف هذا العدد من الدول الأوربية.

وقال نيك كليغ والإسباني خافيير أوليفان البريطاني، المسؤولان الكبيران بالمجموعة في مقال إن “هذا الاستثمار هو بمثابة منح الثقة لقوة صناعة التكنولوجيا الأوربية وإمكانات المواهب التقنية الأوربية”.

ولم يورد المقال، المنشور على مدونة، تفاصيل دقيقة عن الدول التي ستتركز فيها هذه الوظائف مستقبلاً ولم يوضح طبيعتها.

واكتفى المسؤولان بالإشارة إلى أن “الحاجة إلى مهندسين على درجة عالية من التخصص هي واحدة من أكثر أولويات فيسبوك إلحاحاً”.

وكرر المسؤولان أن فيسبوك لا تسعى من خلال (ميتافيرس) إلى بناء عالم مغلق جديد على غرار شبكتها الاجتماعية.

وأكدا أنه “لن تمتلك أية شركة (ميتافيرس) أو تستثمره”.

وشرحا أن “ميزته الرئيسية ستكون الانفتاح وقابليته للتشغيل البيني مثل الإنترنت. وسيكون التعاون بين الشركات والمطورين والمبدعين وصانعي السياسات ضرورياً لإحيائه”.

