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الأخبار|أستراليا

على طريقة هوليود.. لص يقتحم متجرا باستخدام جرافة ويحاول سرقته (فيديو)

الرجل سرق دراجتين بعد تثبيتهما بأحزمة في الجرافة وحاول الفرار (مواقع التواصل)
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202104:22 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا واتهمته باستخدام جرافة مسروقة لسرقة دراجتين ناريتين من متجر يوم الجمعة الماضي.

ويُظهر مقطع فيديو -نشرته شرطة ولاية كوينزلاند وملتقط بكاميرات المراقبة- جرافة أمامية يستخدمها سائقها لاختراق نافذة متجر للدراجات النارية، ثم  يسرق الرجل دراجتين بعد تثبيتهما بأحزمة في الجرافة ويحاول الفرار.

غير أن الرجل ألقي القبض عليه بالقرب من خط سكة حديد إذ سقطت الدراجات بينما طاردته الشرطة عبر أحياء الضواحي وفوق خطوط السكك الحديدية. ولحسن الحظ -ونظرًا للوقت المتأخر- لم يصب أحد، لكن المشتبه به ألحق أضرارًا بعدة أسوار صغيرة وبقطار، بحسب شرطة كوينزلاند.

وفي النهاية، انزلقت الجرافة إلى شجرة كبيرة بالقرب من محطة سكة حديد دينمور بالقرب من بريسبان، ثم فر السائق سيرًا على الأقدام وتعقبته وحدة من فرقة كلاب الشرطة قبل تحديد موقعه مختبئًا في حشائش طويلة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به حُرم من الإفراج عنه بكفالة، وسيمثل أمام محكمة الصلح في إبسويتش، ويواجه تُهم “اقتحام مبنى وارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون عن طريق الكسر، والتشغيل الخطير لمركبة، والتعدي على سكة حديدية، والاستخدام غير القانوني لمركبة وإلحاق أضرار متعمدة، وعرقلة الشرطة والتهرب من الشرطة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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