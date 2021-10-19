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الأخبار|أمريكا

شاهد: كيف تم إنقاذ أيل من إطار سيارة ظل برقبته لأكثر من عامين؟

19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202110:54 AM (مكة المكرمة)

انتهت معاناة أيل أخيرا كان يجوب تلال ولاية كولورادو الأمريكية مقيدا بإطار سيارة مطاطي حول رقبته لأكثر من عامين.

ووفقا لمسؤولي الحياة البرية في كولورادو فإن هذه هي المحاولة الرابعة لمساعدة الأيل البالغ من العمر 4 سنوات ونصف ويزن حوالي 270 كيلو غراما، إذ اضطروا لإعطاء الأيل مخدرا ثم قطع قرونه لإزالة الإطار.

وقال أحد المسؤولين البريين في تصريح للصحافة  “كنا نفضل أن نقطع الإطارات ونترك القرون من أجل أنشطة موسم التزاوج”، موضحا أنهم لم يتمكنوا أبدا من قطع حافة الإطار مع وجود القرون.

وأضاف أن الإطار ممتلئا بإبر الصنوبر والأوساخ وكان يزن حوالي 16 كيلوغراما، مما يعد عبئا ثقيلا على رقبة الأيل.

وتابع “كانت عملية إزالة الإطار صعبة جدا، وكان الأيل يعاني من إصابة بسيطة في عنقه كما أنه فقد الشعر وصدمت حقا عندما أظهر الأيل ارتياحا كبيرا بعد إزالة الإطار”.

وكان ضباط الحياة البرية اكتشفوا الأيل لأول مرة في يوليو/تموز 2019 أثناء إجراء مسح لأغنام جبل روكي ذات القرون الكبيرة والمعز الجبلي في جبل إيفانز. ومنذ ذلك الحين أمضى الأيل العامين الماضيين يتنقل ذهابًا وإيابًا بين مقاطعتي بارك وجيفرسون بالإطار حول عنقه.

ويقول موظفو الحياة البرية إنهم يلاحظون تشابك الغزلان والأيائل والموظ والدببة وغيرها من الحيوانات البرية في العديد من الأشياء مثل الأرجوحات وحبال الغسيل وحبال الإضاءة والأثاث وأقفاص الخضراوات وسلال الغسيل والشبك الخاص بكرة القدم وغيرها.

المصدر : أسوشيتد برس

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