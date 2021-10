شاهد: كيف تم إنقاذ أيل من إطار سيارة ظل برقبته لأكثر من عامين؟

انتهت معاناة أيل أخيرا كان يجوب تلال ولاية كولورادو الأمريكية مقيدا بإطار سيارة مطاطي حول رقبته لأكثر من عامين.

ووفقا لمسؤولي الحياة البرية في كولورادو فإن هذه هي المحاولة الرابعة لمساعدة الأيل البالغ من العمر 4 سنوات ونصف ويزن حوالي 270 كيلو غراما، إذ اضطروا لإعطاء الأيل مخدرا ثم قطع قرونه لإزالة الإطار.

وقال أحد المسؤولين البريين في تصريح للصحافة “كنا نفضل أن نقطع الإطارات ونترك القرون من أجل أنشطة موسم التزاوج”، موضحا أنهم لم يتمكنوا أبدا من قطع حافة الإطار مع وجود القرون.

وأضاف أن الإطار ممتلئا بإبر الصنوبر والأوساخ وكان يزن حوالي 16 كيلوغراما، مما يعد عبئا ثقيلا على رقبة الأيل.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.

