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الأخبار|أفغانستان

شاهد: كاميرات أمنية تظهر إطلاق مسلحين النار داخل مسجد في قندهار قبل تفجيره

تشييع ضحايا تفجير مسجد قندهار الأفغانية- 16أكتوبر (رويترز)
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202104:20 PM (مكة المكرمة)

حصلت الجزيرة على صور من كاميرات مراقبة تظهر لحظة وقوع تفجيرات انتحارية وإطلاق نار استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان يوم الجمعة الماضي.

وتظهر الصور إطلاق الرصاص بشكل عشوائي داخل المسجد بعد اقتحامه من قبل مسلحين، ثم لحظة التفجير الانتحاري داخله.

وأدى الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 80 آخرين، في حين تعهدت حركة طالبان بتأمين حراسة خاصة لمساجد الشيعة في أفغانستان.

ونشرت وسائل إعلام أفغانية أمس الإثنين، مشاهد جديدة للتفجير والهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة على المسجد وسط قندهار في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تفجير مسجد في قندوز

وقُتل نحو 46 شخصا يوم الجمعة 8 أكتوبر، جراء تفجير مماثل على مسجد للشيعة بولاية قندوز شمالي البلاد تبناه تنظيم الدولة وكان الأعنف عقب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.

ووقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

المصدر : الجزيرة مباشر

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