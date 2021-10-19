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الأخبار|الولايات المتحدة

“النار اشتعلت فيها”.. تحطم طائرة في ولاية تكساس الأمريكية ونجاة ركابها (فيديو)

19/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202112:15 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز “MD-87” في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، مؤكدة نجاة جميع الركاب على متنها.

وأكدت إدارة السلامة العامة في تكساس الحادث، وقالت إنه وقع في حقل بمقاطعة والر، قرب مطار هوستن بالولاية، حسبما ذكرت شبكة “ABC 13” التلفزيونية المحلية.

ووفق تروي غيدري رئيس شرطة مقاطعة والر كان 21 شخصًا، من بينهم 18 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة، مضيفا أن جميعهم نجوا من الحادث.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن النار اشتعلت في طائرة خاصة خلال محاولتها الإقلاع في مطار صغير خارج هيوستن لكن جميع من كانوا على متنها تمكنوا من النجاة بأنفسهم من دون إصابات خطيرة.

وأضافت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوجلاس إم.دي-87 كانت تغادر مطار هيوستن إيكزيكيتيف بعد العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينيتش) عندما دخلت في حاجز واشتعلت فيها النار.

وقال تروي جيدري قائد شرطة مقاطعة وولر لوكالة رويترز إنه تم نقل اثنين إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدد الحياة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيحقق في سبب الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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